四川省，自古有川蜀大地天府之國的美名，地處大陸西南的川蜀大地上，有一位來自寶島台灣的老師，他的人生充滿了精彩奮鬥的故事，因為他有著非常多元的身分，他是一名大學教師、教育學博士、太太的好丈夫、兩個孩子的好父親、四川女婿、創業導師、創業家，同時又具有美國留學景的經歷，並且曾在大陸多個城市發展過的經驗。他就是我的學長「克林老師」。

「克林老師」於2006年第一次到大陸，抱著極度渴望成功的決心，經由香港來到繁華的都市「深圳」，記得當時一個朋友告訴他「你若要創業可以考慮去上海看看」，因為當時流行一句話 「得京滬者得天下，得三北者稱諸侯」，這不禁讓他開始思考創業落腳的地方。憑藉著過去對海洋的熱愛以及在船公司的工作經驗，他最後決定前往上海開啟創業旅程。

創業之初，也遇到了許多的障礙與瓶頸，一路艱辛，但公司不斷成長，員工人數也不斷上升。上海的集裝箱吞吐量年年高漲，因此當時順勢而為，短短兩年的時間就開設了上海、深圳、台灣、洛杉磯及馬來西亞等五個據點，然而好景不長，2008年金融風暴來得太過突然，面對不可預測的未來令人不知所措。香港客戶因訂單取消，決定放棄10個貨櫃的LED面板、日本到台灣船舶航行中貨櫃掉落海中、杭州客戶工廠倒閉等等不幸的消息接踵而來。因為金融風暴不知何時才能結束，接二連三的噩耗，內心的恐慌，以及未來的不確定性因素，公司的營收就連銀行的貸款利息都已經無法支付，財務杠杆頓時斷裂，最後不得不選擇停損選擇將公司結束。

「生」也容易，「活」也容易。 但「生活」卻不容易。我們無法複製他人的成功，但可以在失敗中記取教訓，失敗對克林老師來說是寶貴的經驗積累，短短幾年的大起大落，讓他重新定位自己。

人生路難行，每個人都會遇到各種困難、挑戰與迷惘，還記得2008那年，兒子才剛滿月，卻遭遇人生重大挫折。記得當時面對投資失利的事業低潮，克林老師的情緒跌到谷底，無論事業、生活都面臨巨大轉變。幸運的是，這一路上他並不孤獨，他的親密戰友也就是他人生的另一半，另一半給予的鼓勵與支持，是克林老師持續堅持前進的最強大動力。

當年就讀私立中國海專，為了貼補學費，20歲的克林老師選擇了半工半讀的生活方式。想不到這一走就是十年的兼職學生，每天不是在上班的路上，就是在上學的路上，從單身到成家一直是同時兼具多重身分（Multitask）。

如果要問，同時要兼顧家庭學術等多重身分，是如何做到的。克林老師總是謙遜的回答是：「習慣了，就做到了。少一點抱怨，少一點脾氣就做到了。」

克林老師到大陸發展至今已經16年了，這期間多次來回兩岸，也因為這樣的機緣，讓他結識了一位成都女孩，成為兩岸婚姻家庭的一員。兩岸雖然同文同種，但他們在交往的過程中還是鬧了許多笑話，不論是飲食習慣，生活用語，想法與觀念還是有一些不一樣的地方。最值得一提的應該是兩岸家庭教育觀念，因為本身也是學教育的，又是兩岸家庭，對於兩岸家庭教育特別有感觸。今年（2022）1月大陸正式以立法方式通過了《家庭教育促進法》，而台灣早在16年前就已經對於家庭教育進行立法，同時也是全世界第一個以立法方式推動家庭教育的地方。

作為在大陸的兩岸婚姻家庭一員，同時又具有教育學博士的背景，克林老師正緊鑼密鼓的籌備兩岸家庭教育廣播節目，希望可以用聲音的力量跨越疫情的限制，為我們兩岸家庭群體搭建一個交流的平台，為兩岸家庭教育與融合扮演穿針引線的角色。

除此之外，因為有教育學博士的學歷和多次創業的經歷，過去也多次從事創業培訓諮詢的經驗，但談到當前兩岸創業的氛圍，克林老師也強調每一個創業的成功都無法複製，但每一個失敗的經驗都可以讓我們學習成長。克林老師的任務不是去修補過去創業失敗的責難，而是去為青年搭建未來創新的道路。他常常會跟年輕人說你不一定要選擇創業，但你一定要學會創新。因為創業並不是每一個人，都能夠具備相應的條件，創業過程中，除了團隊、資源與機會以外，面對數位化人工智慧的時代，我們更要學會不斷地創新。不論是地方創生、還是鄉村振興，都必須融入數位科技與文化。

克林老師也強調，兩岸的創業環境各有千秋，年輕人必須要有自我分析能力，看清自己的短板，整合資源借力使力。青年創業者最大的本錢就是「年輕」，因此他強烈的建議台灣孩子來大陸放手一博。我們不需要學習緊張但需要學習放鬆，創業的過程充滿了挑戰與高度的不確定性，大陸創業政策不斷進步，提供了青年更寬廣舞台，更大市場，無限機遇與可能。放下過去的既有成見，用自己的眼睛與耳朵去見證這一切的改變。

作為一名來到大陸發展多年的台灣青年，克林老師總是抱持著一顆感恩的心，因為「累世不布施，轉身不見貴人影」，這幾年，只要有機會他就會去從事一些公益活動。克林老師目前也是台灣新住民經貿文化交流協會的成員之一，協助救災賑災，有機會也會去養老院與老人聊天，或舉辦免費的創業講座與年輕人分享。

對於克林老師來說，從事教育事業是他大學畢業時就開始想做的事，今年他開始進入大學這個教育產業，從高校的基層教師開始做起，希望把這些年來學到的事，傳承給下一個時代。（侯聰明/自由撰稿人）