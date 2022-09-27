2020年11月14日，當全球許多地區還籠罩在新型冠狀病毒肆虐的陰霾下，一群白髮蒼蒼的耄耋老人，藉由兒孫輩的攙扶，走進了位在台北市區的天成大飯店，特別為國民革命軍遺族學校（簡稱遺校）92周年校慶暨蔣媽媽逝世17周年紀念而布置的會場。老人們一如既往般地和相識超過一甲子的老校友和眷屬噓寒問暖，可惜的是這次能出席的第一代長輩們愈來愈少了，這也是遺校校友會解散前所承辦的最後一次正式活動。

國民革命軍遺族學校，乃國民政府於1928年國民革命軍北伐成功後，為了收容國民革命軍陣亡戰士的遺孤，在南京紫金山南麓所創辦。後來在1937年八年抗日戰爭爆發後，當時的在校學生被安排到大後方各校就讀，遺族學校暫時停辦。

抗戰勝利後，遺族學校在南京原址復校，經各省教育廳甄試後，一共在全國招收了500名初一至高一共4個年級的學生，人數上以湘籍學生為首，魯籍次之，尚有台籍一名（台灣省籍劉一飛叔叔的尊翁，在日本據台期間，潛回大陸參與抗日聖戰），他們均是在八年抗戰時犧牲的國軍烈士之遺孤。先父也於1948年初，憑藉先祖父的「恤亡令」（先祖父劉作全於1937年淞滬戰役中陣亡，得年28），由湖南省立第一高級中學轉入遺族學校高一下學年就讀。

當時遺族學校學雜費全免，且每位學生從頭到腳的行頭，諸如學生帽，制服，內衣褲，鞋襪，全是由國家分發。父親記憶猶新的是一套冬季大衣，因為當父親隻身在湘西沅陵中學就讀初三時，時值抗戰勝利不久，許多人員決意復員返鄉，拋棄長物，父親幸運地承接了一件別人遺留的半舊大衣，視為珍寶，而此次南京之行，終於有了一套合身全新的冬季大衣了。

當時遺族學校由蔣夫人任主席校董，蔣中正總統兼任校長，至於實際校務則由校務主任湖南湘潭人黎離塵少將代勞。由於蔣夫人未有生育，故視遺族學校子弟如己出，每周日上午在官邸凱歌堂（今為南京市美齡宮）做主日學時，都會指定遺族學校一個班級學生隨行禮拜，平時她也有機會在學校朝會時訓示勉勵遺族學校學子，晚上返回官邸順路經過遺族學校時，蔣夫人也偶爾會特命她的司機將黑色美制轎車，繞行遺族學校校園，並下車親自督導學生的晚自習，常以抽考英語會話為開端，這著實讓某些英語不佳的學生避之唯恐不及，不過由此細節可以感受她關懷期盼這些遺孤之深情，而遺族學校學生私下則回以親切的「蔣媽媽」，來表達內心的尊崇和感恩。

遺族學校的軟硬體設施堪稱一流，蔣夫人也常陪同外賓視察，連外國友人對於中國八年戰後，千創百孔，百廢待舉之際，能有如此規模的中等教育學府，也不免嘖嘖稱奇。遺族學校圖書館藏書豐富，醫務室牙科，眼科俱全，而學生集體住校，行半軍事化管理。

當年，每兩名同桌同學同用一本國語辭典，4名同學共享一套英漢字典，教學資源充分。在老師上的安排也卓越出色，父親班上的國文老師時任《中央日報》主筆，是一位滿腹經綸的老學究，走上講台上課全無課本，諸子百家之說，上下古今之談，信手拈來即席而授，這讓古文根底，史學底蘊不夠好的學生吃盡苦頭。英文老師為前南開大學商學系主任，數學老師講課時則中英文數學術語夾雜，可謂洋氣十足，而歷史老師恰是清末湘軍統帥曾國藩的嫡曾孫女，她講述曾氏先祖與民族脈動之牽連，滔滔不絕，由此學校師資力量之雄厚，可見一斑。

暑假期間，父親多半自圖書館出借所喜歡的圖書，到校舍後方的明孝陵閱讀，倘徉於守護明太祖朱元璋陵園的翁仲石獸之間，靜享開卷之樂，下午再將書籍歸還，日復一日，獲益良多。再者，遺族學校學生來自五湖四海，初來乍到南京，湘贛閩粵同學不諳國語，魯晉陝豫同學毋識南語，典型的雞同鴨講，加以北人食麵，南人吃飯，飲食各異，多賴各方融合包容，終能交流無礙，凝聚向心，齊聚一堂。聚首之初，雖多所誤會，但也憑添生活插曲，聊增日後的談資。

一年來這批戰火孤雛，安定地沐浴在絃歌書香間，像是身處在暴風雨來臨之前的寧靜中，惜好景不常，國共的戰火隨著國軍的失利而南移，蔣總統在1949年元月宣布辭職下野，由副總統李宗仁代行職權，遺族學校被迫強制解散，後來遺族學校學生在自組的學生會運作下，硬是將部份學生搬到了廣州佛山歇息，幸蒙蔣先生在台灣詢問關懷遺族學校學生下落，在戎馬倥傯之隙，命令抽調「金剛輪」赴穗，將學生們於是年八月初接運回台灣基隆港，他們就此離開了神州大陸，同時這些赴台的國軍烈士後裔，幸運地脫離了往後在大陸上，風起雲湧展開的政治風暴。

爾後，這300多名流亡的遺校學生，在寶島台灣「上無片瓦，下無寸土」的新天地上，胼手胝足地為自己的未來奮鬥。他們或繼續深造，畢業後服務桑梓，或進入軍校，加入保家衛國行列，雖然遺族學校已不復在，但遺族學校精神長存，在校友登高一呼之下，遺族學校校友會在台灣成立，並編纂《遺族學校校友通訊》刊物，以維繫遺族學校精神和校友情誼於不墜。蔣氏伉儷也多次應邀參加遺族學校的校慶紀念活動，兩位老人家看到當年在南京時期十餘歲的小蘿蔔頭，已成長茁壯，且為社會中堅，心中甚感欣慰。而在蔣氏伉儷先後辭世後，校友們組隊謁陵，在遺族學校校友通訊上為文抒發真情，感念慈愛，著實令人動容不已。

歲月如梭，韶光荏苒，自南京播遷到寶島台灣逾七十寒暑後，當初年幼的遺族學校初一最低班學生，現今也邁入了近90歲之列了。2017年底最後一期《遺族學校校友通訊》出刊以後，先吹起了熄燈號，而遺校校友會的解散，更是象徵著國民革命軍遺族學校的世代即將結束。

這一群在國家危亡時，因至親殉國，透過蔣氏夫婦的憐愛，而有緣相聚一方的特殊群體，在「師長即家長，同學即兄弟」的感召下，緊密地結合，心手相連，相互扶持，在驚濤駭浪中成長。而在中國近代史中，獨樹一幟的國民革命軍遺族學校暨校友們，經歷內戰烽火，台海對峙，兩岸交流， 也見證了中華民族由紛亂落後，而逐漸興盛壯大的點點滴滴。

（作者現居美國德州休斯頓市）

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