民眾黨新竹市長候選人高虹安日前被爆料博士論文抄襲，民進黨立法院黨團狗尾續貂召開記者會，指控她涉嫌自我抄襲、未獲得資策會授權、及利用公器成就個人論文，痛批「假面甜心」。接著是「中華大學夜間部」風波，側翼網紅轉攻高虹安「學霸養成」靠補習。民進黨團緊咬不放，行文資策會要求提供任職期間資料。然而，經過三波的攻擊，最新的民調顯示高虹安竟然以三成的支持度暫時領先，特別是在二、三十歲兩個年齡層獲得三成七的支持，為何如此？

高虹安團隊在第一時間明快危機處理，強調未抄襲、自己不是林智堅，更提出母校辛辛那提大學證明沒有抄襲，資策會更表示非營利學術發表並未涉及侵權，澄清本身在回國後也依照規定服務半年、再往民間服務。民進黨團幹事長羅致政學界出身，應該知道不少研究往往先以工作報告形式呈現，進而透過研討會、學位、及期刊論文來發表，由原料、半成品、到成品，既然是自己的東西，哪有所謂的抄襲？因此，自我抄襲是自我矛盾的名詞，多此一舉反而有灌水嫌疑。

民進黨團總召柯建銘護徒心切，認為資策會「沒有侵權」的說法在法律上站不住腳，行文要求相關單位好好回答法律層面的問題。眾所周知，公家機構不管為了立法、還是施政需要，往往會委託學者、或民間機構研究，除非牽涉到機密、或專利的技術轉移，通常會鼓勵將報告進一步轉為學位、或期刊論文，用來彰顯這些補助的研究不是豢養學者的學術公關，避免結案後就塵封以掩人耳目。其實，國科會、或科技部都會問先前補助的計畫是否進一步發揚光大、對外公開。

正面攻擊受挫，民進黨外圍把矛頭指向高虹安的傲慢、教育觀念嚴重偏差，也就是記者會上的發言，「我高虹安今天從小到大，北一女、台大不說，我們師大也是榜首進去，台大是學術成績第一名畢業，我們今天不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」。學霸與否，畢竟是別人封的，至於是不是唸龍頭高中、最高學府，除了資質、家境，最重要的還是本身是否珍惜。同樣地，不管是升學、或國家考試，補習班也是現有體制下的不得已選擇，沒有什麼錯。

當然，在傳統科舉制度下，「萬般皆下品、惟有讀書高」未必正確，不喜歡唸書的未必沒有前途，高學位的未必對國家社會有貢獻。關鍵在於，為什麼政治人物趨之若鶩洗學位。高虹安即使有錯，頂多也不過是被抹黑下的情緒反彈，更顯露其赤子之心。因此，年輕人的反應正表示他們對於民進黨對在野黨的認知作戰不屑，同時也對於有權有勢者「官大學問大」的態度不齒；相對之下，高虹安心急之下對於自我努力的表白或許不像一般政客「謙虛」，卻是瑕不掩瑜。

我們真正擔憂的是，不只是台灣大學國發所被視為民進黨的革命實踐研究院、呷好逗相報，碩專班原本是專業人士與學界教學相長的場域，近年來卻淪為不肖政學交相利之處，藏汙納垢，令人瞠目结舌。

事實上，也有不少業界把較高的學費當作培養關係的入場券，老師課堂毫不避諱詢問營業額，上課時間打對折，中午休息杯觥交錯，甚至於要有顏質的學生陪坐，那是等而下之。

（作者為東華大學民族事務暨發展學系教授）

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