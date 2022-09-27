看似東亞中美關係緊張卻有克制情況下，東北亞北韓又不甘寂寞地於25日試射短程彈道飛彈。有資料顯示飛彈在飛行末段呈現機動躲避的變動軌跡，南韓軍方懷疑北韓飛彈與俄羅斯「伊斯坎德爾」導彈技術相似。美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）率團在9月25至27日、28至29日前往日本東京和韓國首爾訪問，會見日韓官員將討論台海與北韓核武問題；期間27日出席前日本首相安倍晉三國葬。

日本防衛省統合幕僚監部9月26日傍晚罕見連續公布二則中共海軍艦船動態。首先是中共海軍驅逐艦1艘/舷號123、護衛艦1艘/舷號598和1艘補給艦/舷號903，9月23日上午8時，由東海穿過日本沖繩本島和宮古島之間的海域，往西太平洋（請參考0924尚青論壇》中共航艦滯留日本島鏈海域 也是新常態？）；另情報偵測船/舷號796，23日中午由黃海經對馬海峽往日本海。「中華民國」國防部25與26日先後公布，共機殲-16機2架次、3架次，接近東沙島東北之台灣西南國際空域。另大陸智庫南海戰略態勢感知網站26日公布9月25至26日，美海軍「的黎波里」號兩棲攻擊艦通過聖貝納迪諾海峽進入南海。

美韓軍演引來北韓試射飛彈挑釁，造成周邊海域軍事緊張。（圖／作者陸文浩繪製）

美韓於9月26至29日連續4天在南韓東岸，匯集20多艘艦艇和各種飛機參與，進行反艦和反潛作戰、戰術機動演習及其他海上行動操演。南韓與日本等國外媒體指稱，北韓於前一日9月25日上午6時52左右從平安北道的泰川郡（Taechon）發射一枚短程彈道飛彈，飛行距離約600公里，飛行高度約60公里，速度約5馬赫，可能落在日本專屬經濟區外的北韓東部沿海附近。南韓立即召開國安會議、日本則請北京向北韓轉達抗議。

首先，中共海軍北部戰區組織，計有隸屬遼寧大連第10驅逐艦支隊所屬052D型驅逐艦淮南號/123、054A型護衛艦日照號/598、駐山東青島第1作戰支援支隊所屬903A型綜合補給艦可可西里湖/968執行亞丁灣第42批護航編隊，9月21日由山東青島啟航，23日經宮古海峽往西太平洋航行。

依據以往中共海軍東部戰區、北部戰區海軍遠海編隊由東海經宮古海峽進入西太平洋後，續過巴士海峽進入南海，往亞丁灣航行；9月23日從太平洋至巴士海峽航程2至3天觀之：共軍殲-16機2架次、3架次25與26日在接近我東沙島東北國際空域活動，依作戰指向性推斷殲-16機編隊對中共北部戰區海軍第42批亞丁灣反索馬利亞海盜護航編隊空中側衛及進行拒止、監控美軍海空軍兵力。

因此，美海軍「的黎波里」號兩棲攻擊艦有可能因前者、往例美軍航母或重要大型作戰艦航行巴士海峽，共軍戰、轟機群模擬打擊美海軍航艦案例等。此次美海軍「的黎波里」號兩棲攻擊艦「避走巴士海峽」，由菲律賓海通過菲律賓聖貝納迪諾海峽進入南海，有可能避免航行過程中遭共軍空中兵力模擬阻擊。在美國拜登總統在聯大演講後，中美軍方有可能刻意降低海空中相遇，有關此發展將持續關注。

其次，日本防衛省統合幕僚監部以往偵測到中共、抑或俄羅斯海空軍兵力，在其周邊海空域活動，當天或次日均會向國際媒體發布軍事威脅，然此次23日發現中共遠海編隊航經宮古海峽，卻遲至26日才公布，明顯有刻意與減緩中日雙方緊張情勢，抑或將重點置於東北亞北韓核武威脅與美韓軍事演習關注。

最後，從本次北韓試射疑似北韓版的「伊斯坎德爾」導彈（KN-23），為俄羅斯現役具突破反導攔截系統能力的短程彈道飛彈。對此，有可能是北韓因應南韓於2017年完成部署美軍薩德反彈道飛彈系統。並針對俄烏戰爭期間、美軍現況無法同時進行兩場戰爭窘境、美韓於26至29日連續4天在日本與日本海周邊海空域進行聯合軍演的挑釁。

中共情報偵測船/舷號796於23日由黃海經對馬海峽往日本海，依據其艦載配備偵蒐電信與雷達信號系統，此舉將對美韓軍演截蒐美方電子參數，也不排除對北韓導彈試射與核武進行監視。有關北韓是否將在美韓29日聯合軍演前後進行核武試驗，勢必將成為美日韓高度關注的優先因應。

（作者為中共軍事觀察家，文化大學國發所博士）

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