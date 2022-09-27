經濟部日前公布8月工業生產指數、批發零售等數據，幾乎所有報導都這麼說，工業生產指數創歷年單月新高，連31紅，而批發、零售及餐飲的營業額也是歷年同月最高。這些報導釋出台灣經濟熱絡，前景看好的感覺，但真是如此嗎？

大家可能都聽過一個故事，有家製鞋公司為了解非洲有沒有市場，派兩人前往考察，當他們風塵僕僕到了非洲，發現當地人都打赤腳，目睹此景，其中一人回報此地人們都不穿鞋子，沒有市場，另一人卻回報此地人們都沒有鞋子穿，商機無窮。

看到相同的事實，由於心境不同，會有不同的看法，說此地人們不穿鞋，或說此地人們沒鞋子穿，都是描述打赤腳的情況，前者較消極，後者有企圖心，用在行銷學，後者當然是典範，即使山窮水盡之際，也要找柳暗花明的機會。

若我們是從事行銷，自應學習後者，再消極的環境也要找出樂觀的契機，但在統計這件事上則不宜如此，政府官員應該客觀如實的敘述，不應拚命找好的角度去詮釋，這麼做會讓大家誤判情勢，為害匪淺。明明是浮雲蔽日，卻被解讀成雲散月明，聽信此言而投資、消費者，日後必埋怨政府統計失真，長此以往，統計公信力也將為之蕩然。

政府統計該秉持中立，不偏不倚得解讀，固不必挑壞的說，也不必盡挑好的講，而應依據指標的性質，加以陳述即可，政府千萬不能把指標當成宣傳工具，一味要求統計部門朝好的角度發布，也不要一遇數據變差，就把責任歸到統計部門。須知，統計部門的責任不是創造好的數字，而是估算出正確的數據，如同氣象預報一樣，颱風要來，氣象局自應如實預告，政府豈能把颱風來這件事怪罪到預報者的身上？此理甚明，對於近期統計發布，我們有以下三點看法：

第一、認清總體經濟數據遞增的本質：多數總體經濟數據，在時間裡具有遞增的長期趨勢，除非遇上金融海嘯、大蕭條，才會倒退，通常是遞增的數列，因此工業生指數、外銷訂單、GDP的重點不在於數字本身創新高，而在其成長率的變化，一般而言，指數、金額創新高只是本然，但如今卻變成發布的重點，這是畫錯重點，如此月月創新高，看似情勢大好，豈非誤導大家？

第二、連幾紅一詞創造過度樂觀的感覺：近年不論出口、訂單或工業生產指數，只要遇上正成長就是連幾紅，相關報導經常是連20紅、連30紅，好像景氣好的不得了，惟事實並非如此，以剛剛發布的工業生產指數，8月雖被稱為連31紅，但年增率僅3.68％，更有甚者，經季調後已較上月減0.64％，擴張力道已然下滑。此外占批發、零售及餐飲營收近七成的批發業，營收在8月雖是歷年同月新高，但營收年增率也降至0.6％，成長動能也明顯趨緩。面對俄烏戰爭陷入膠著，各國升息，全球景氣降溫，我們的出口、訂單、批發及工業生產已逐漸走疲，再用連30紅、20紅形容，而忽略成長率的變化，自非所宜。

第三、政府應尊重統計部門的中立性：政府施政希望有好成績，為人情之常，然而統計部門是調查機構，責任在於精進統計的編算，而非呼應執政者的期待，統計數據躍升至四小龍之冠，不必稱讚他，數據跌落四小龍之末，也無須責怪他。執政當局要記得，統計是面鏡子，而非化妝品，是用來觀察經濟發展的困境，而非用來美化施政成效，解讀每月指標應秉持統計中立性，居上位者不可以下指導棋，而讓統計部門心生畏懼。

以《萬曆十五年》一書享譽文壇的學者黃仁宇曾說：「明清兩代的困境在於數字管理，…傳統官僚主義的作風，真理總是由上至下，統計數字反映著上級的要求與願望。」此話道出政府統計長久以來的困境。我國第一部談及如何論述的著作《文心雕龍》也指出：「說者，悅也，兌為口舌，故言資悅懌，過悅必偽。」意思是說，說話雖該讓人感到喜悅，然而若過份讓人喜悅，就是虛偽了。兩者皆點出統計紀律的重要。

不論古今，當統計被當成美化的工具，一切虛偽、墮落、腐敗必由是而生，無一例外，統計官員責任之重大，於此可知。隨著全球經濟走疲，未來幾個月解讀統計的壓力勢必升高，統計部門須有雖千萬人吾往矣的勇氣才行。