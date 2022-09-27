台北市選情表面上看似明朗，各家民調雖然普遍把蔣萬安位為第一，但如果說蔣萬安目前能百分百選上台北市長，恐怕還存在相當高的變數。

近日，關於台北市長的選舉話題，因為周玉蔻的參與受到更多關注。儘管如此，周玉蔻對蔣萬安及其家人的批評，雖然引起部分藍營菁英的同情，但民眾對蔣萬安的支持卻始終不明顯，更因蔣萬安的表現平庸，而極度缺乏熱情。

蔣萬安的民調經歷了林智堅論文抄襲事件，再到陳時中阻擋疫苗的爭議再起，包括周玉蔻對蔣家人的批評，蔣萬安的民調基本上都沒有得到顯著的提升。換言之，雖然藍營菁英部分對蔣萬安轉趨同情，市民的態度卻並沒有太多改變。

這次九合一選舉，從北到南選情都相當冷清，儘管台北、新竹和桃園的話題性稍微更高一些，但卻只是相對性。低投票率是年底很難避免的現象。儘管台灣社會再次出現一定程度討厭民進黨的氛圍，國民黨卻不存在如上一次韓國瑜這種魅力型的政治人物。藍軍的投票意願通常低於綠軍，雖然討厭民進黨的社會氣氛確實存在，但認為國民黨過度無能，感到意興闌珊的氣氛卻也同樣濃烈。

站在國民黨的立場，認為許多台北市民因為害怕陳時中當選，所以會在選前將選票集中到民調第一的蔣萬安身上，屬於合理的推論，卻未必會在開票日當天成為事實。民進黨支持者的實際投票率經常高於民調，而討厭民進黨的社會氛圍，同樣會讓陳時中的支持者面對民調時轉為低調或拒絕表態。但即使對蔡英文或陳時中不滿，投票日前，民進黨和綠營支持者極可能仍會投票給陳時中。

雖然姚文智在4年前創下相當低的得票數，但抗中保台和中美對抗的大環境因素，也同樣與4年前截然不同。如果說陳時中一定會和姚文智同樣以低得票數名列第三，或完全不可能當選，恐怕不是事實。而認為深藍選民已經從黃珊珊身上回流支持蔣萬安，與其說是事實，不如說是希望棄黃保蔣的操作能發酵。

國民黨同樣可能低估黃珊珊的得票率。黃珊珊的支持者普遍較為中性，也更為年輕，黃珊珊目前在各家民調的支持度約略在2成左右。蔣萬安的支持者較為年邁，因此在民調抽樣上，抽到蔣萬安支持者的比例理應遠高於黃珊珊，因此蔣萬安民調比黃珊珊高並不奇怪。黃珊珊的支持者未必接得到民調電話。

目前，蔣萬安和黃珊珊都有必要證明自己相較於對手，更能對抗民進黨和陳時中。否則兩敗俱傷，陳時中即使飽受爭議，仍然存在漁翁得利當選的可能性。（作者為民意調查文教基金會的秘書長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※