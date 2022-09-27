英國首相特拉斯近日接受CNN專訪表示，英國決心與盟國合作，確保台灣的自我防衛能力。「斷交部」再端出自嗨讀稿機宣讀一成不變的稿子，販賣「價值同盟」，「民主韌性」，並順著特拉斯的邏輯將烏克蘭視為「教訓」，強調提前助台防衛的重要性。

從地緣政治的角度看，台灣是不是俄烏衝突的受益者？如特拉斯所言，西方會提早介入台海戰爭，以防止對岸武力犯台？

這問題要分幾個層次探索。

其一，西方提早介入助台「圍中」，表面上是強化了威懾力，實質上是否也加速對岸在與西方的關係上的提早「解圍」？

其二，俄烏衝突的受益者是美國，犧牲者除了烏克蘭外，毫無疑問就是歐洲。事件發展至今，世人現在集中關注的不只是普丁會否發動核戰，也關心歐洲能否挺過這次的凜冬，而答案是悲觀的。

其三，歐洲受損的經濟是否能支撐擴軍？美國有能力與意願在經貿上挺歐？還是中國輸血歐洲的意願與能力較強？

以上3個層次彼此相互關聯，也是歐洲挺台問題的內在邏輯，簡言之，歐洲未來是需要中國多呢，還是需要美國多？關於此，由於問題挺為複雜，並動態變化，沒有人能給出一個肯定的答案。

然而完全可以確定的是，歐洲無可能與中國脫鉤，或擺出完全對立的姿態，因為即便是美國也做不到。相對地，西方與台灣完全脫鉤卻是做得到的。

或許有人會對西方與台灣的脫鉤嗤之以鼻，光半導體產業就能護我大好河山了不是嗎？對此，只能說以前這麼想容或有理，但在西方意識到世界過度依賴台灣半導體後，供應鏈調整「脫台」正加速進行。

美國拚命想挖走台灣的護國神山，也透過IPEF與CHIP4試圖扶植東南亞國家在半導體業享有安全比例，這分明就是與台灣脫鉤的明確信號。

這麼看，就能將地緣政治結構看得清楚一點——別忘了筆尖與桌面的差距——將範圍縮小，就拿英國與中國的關係作為例子吧。

英國的十大出口夥伴，第一名是美國，出口額為2、3、4名的總和，中國只排在第6。故而英國萬事以美國馬首是瞻，並不為過。

再者，前十大出口夥伴除了中美與瑞士外，其他全是歐盟國家，這便使得英國脫歐必然衝擊出口，因此得積極與美國大哥洽談自貿協議，以彌補脫歐造成的缺口。

然而，美國已不願再提供新的市場准入，甚至將自貿協議視為過時的思維，以致英國一再碰壁。「脫歐」卻不能實現「入美」，英國尷尬四顧心茫茫。無法「入美」，英國只能寄希望於多搞點雙邊關係，以及多邊關係中的CPTPP。

不幸的是，主導CPTPP的是日本，桃太郎雖仍為第三大經濟體，但近年日本經濟十分嚴峻，今年日圓更是驚奇走貶，處境艱難的地步，與英國可說是難兄難弟。此外，日本在經貿上還對中國的依賴有增無減。這使得「中國加入前」的CPTPP對英國而言獲利有限，而對中國申請入會的抗拒能力就更有限。

CPTPP不夠強的證據是，日本一再質疑美國的IPEF誘因不足，跪求美方考慮重新加入CPTPP。這顯示日本並不希望中國入會，但卻又缺乏對華抵抗力的現實。

簡單說，只要美國不給糖，英國就不可能與中國脫鉤，這是歐洲國家的共同處境，不是嘴皮上的「民主價值」可克服的問題。因此，談「抗中保台」，英國只能「盡量」配合美國，君不見，光是在華為5G的問題上，英方就掙扎許久才就範？

特拉斯面對的是什麼呢？在俄烏衝突下，英國正苦吞高通膨的後果，英格蘭銀行警告，今年底通膨率將攀升至13%，花旗集團預測，明年1月通膨率恐再飆升至18.6%，達到近半世紀新高。此外，英國每戶家庭的平均年度能源費用將從10月起上漲1578英鎊，增幅80%。

在人民節衣縮食並受凍的前景下，特拉斯卻推出大規模減稅政策，企圖刺激需求，提振經濟。但這意味著政府收入減少，必須仰賴舉債，使財政惡化，關鍵在於，央行加息又會壓抑成長。因此若減稅無法刺激經濟成長，反倒會使通膨更加惡化。

美國「抗中保台」對美方的主要利益之一是軍火輸出，但英國「抗中保台」能獲得什麼利益？美國當然不會分享軍火利益給英國，別的不說，就連法國的澳洲軍火大單都被美國搶走了不是嗎？

總結以上，再回到前述的3個層次的問題，英國選擇高調挺台，無疑給了北京一個盤點英國軟肋的強烈動機，而在英國實力消退的前景下，幾可說是以逸待勞。英國說到底就是實力不足，如何抗中？更遑論保台。

俄羅斯根本還排不進英國前十大貿易夥伴，英國光是抗俄就去掉半條命，那要如何對抗排名第6的中國？

去年抗中最高調的是澳洲與立陶宛，現在呢？前者一換屆就積極修補對華關係，後者除了頻來台討人情找商機外，一籌莫展，使得立國人民迫不及待想換屆。

英國的外交政策，向來是極端現實主義，國民黨丟掉大陸之後，第一個與中華民國斷交的就是英國，其餘事例多不勝數。民族性使然，這是一個翻臉就像翻書的自私大國，完全不可靠，只有利益結構能維持一時的友誼，還不見得完全可靠。如脫歐事件就再次印證英國短視近利的特質。

信英國政客的話，不如信鬼。

澳洲，立陶宛，都傷不了北京分毫，現在連自保都有困難的英國，哪來本事抗中保台？（作者為自由撰稿人）

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