九合一地方選戰愈來愈激烈，但別忘了今年也是台灣抗議日本「國有化」釣魚台十周年，多年來我漁民到釣魚台附近捕魚，總是要擔心日本船艦的驅趕。試問蔡政府：妳的國家主權在那裡？怎麼還好意思說：「擱置爭議，共同開發」這種鬼話？

新黨吳成典主席說得對：蔡英文口口聲聲說釣魚台隸屬於台灣，但實際作為卻是：「遇日就軟」！對於今年7月30日本前防衛大臣石破茂率跨黨議員團來台，一方面說及台灣海峽問題是國際海域問題，台灣安全議題是日本的事，一方面又在中華民國土地上聲稱釣魚台是日本固有領土。試問蔡政府：面對日本侵犯我釣魚台主權，怎麼會是「說是一套、做又是另一套」？

難不成，蔡英文總統不僅成了美國抗中的馬前卒，也成了日本的兒皇帝？真是「古有石敬瑭，今有蔡政府」。這是台灣人民的悲哀、中華民國的不幸！中華民國竟會有這樣對日本卑躬屈膝的蔡英文政府！

民進黨的「台獨黨綱」、之前的「台灣前途決議文」、現在的「社會同行世代共贏決議文」，不論是台獨或是維持兩岸關係的敵對現況，不都是一種日本舊殖民政府復辟思想嗎？這樣的民進黨還配擔當是中華民國政府的執政黨？

還有，身為最大在野的國民黨，也要負起一部分的責任。例如：課綱已然轉變為「台獨基本教材」，以致現在學生都不知道釣魚台是中華民國的領土。自馬英九政府到現在，也仍然沒有任何的有效反制，甚至只能作民進黨的跟屁蟲，這樣的國民黨還適合做為最大反對黨嗎？

敬告民進黨還有國民黨，請向新黨看齊，沒有主權就沒有漁權，維護中華民國主權別忘了還有釣魚台！（作者為資深政治幕僚）