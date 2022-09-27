看見媒體人周玉蔻霸凌沒有麥克風的張淑娟，心中有無比難過！張淑娟是一個非常漂亮，心地善良的女孩子，他曾經在我主持的體育頻道當中，幫我轉播女子高爾夫巡回賽，因為她在當選中國小姐之後，曾經被送到美國去加強高爾夫訓練。

台灣到底怎麼了？怎麼能夠容忍一位潑婦型的節目主持人，憑空造謠傷害一個善良的女子？看了張淑娟聲淚俱下的反駁，只要還有良心的台灣人都會一掬同情淚，對民進黨側翼的行為感到不齒與痛心疾首。

媒體老闆早該將周玉蔻開除，因為她主持節目散播惡毒之聲，每日胡說八道又不用功，製造謠言再拚命道歉，這樣的主持人及節目，老闆們豈能裝聾作啞？難道只為收聽率及收視率，就可擾亂台灣社會秩序？

NCC是僵屍單位嗎？眼看她造謠，又眼看她道歉，NCC完全沒有動作，想想前年對中天電視台的撤照快如星火，NCC早已自甘淪為政黨打手。但是面對張淑娟這樣的冤屈，周玉蔻用媒體資源霸凌無辜第三者，NCC還繼續裝睡，坐領老百姓的納稅錢，你們安心嗎？

馬英九批周玉蔻應被媒體界開除，只講對了一半。因為周應被聽眾及觀眾開除，這樣囂張跋扈的行徑，甚至應該被善良本質的台灣社會開除。而不作為的NCC呢？早就該關門了，不但不能善盡責任，反而助長歪風、殘害忠良。對社會只有百害而無一利，也應和周玉蔻一併開除，還台灣社會一個清淨。

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