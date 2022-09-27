近日資深媒體人周玉蔻利用電視節目主持人身分先是批評慈濟是「中共同路人」、「中共自己人」，復未經查證即以媒體輿論霸凌中國小姐張淑娟與蔣萬安父親蔣孝嚴「開房間」，惹怒中間選民，眼看選情烽火燎原，一向「時指緊蔻」的民進黨台北市長候選人陳時中也不得不「裝不熟」，另類切割周玉蔻。

所謂「請神容易，送神難」，送走周玉蔻更難！陳時中擔任疫情中心指揮官上了周玉蔻12次專訪，更何況周玉蔻在臉書上高調喊「愛阿中」，這可不是嘴巴說「不熟」就能取信於人，也不要忘記周玉蔻情傷黃義交「寶寶事件」，如何變成恐怖情人，阿中可要想清楚說話。

周玉蔻枉為資深媒體人，公然利用媒體辱罵慈濟與慈濟上人證嚴法師，還得勞煩總統蔡英文飛花蓮勘查震災之餘，特別前往拜會證嚴法師。如果真如周玉蔻所說慈濟人自甘為「下人」，那麼民視2021年12月20日報導蔡總統感謝慈濟捐購疫苗拜訪證嚴法師時，第一句話也是稱她為「上人」，周玉蔻的輕蔑不也是直指蔡總統為「下人」嗎？怎不想想，勞煩總統替她「禍從口出」出面善後。

再說，周玉蔻自己也有情傷，卻拿一件未經查證的陳年舊案翻炒新聞，只因為手裡拿著麥克風就能恣意妄為修理張淑娟、毀人名節，等到發現自己一點證據都拿不出來，可能挨告，想道歉卻為時已晚，被輿論霸凌的張淑娟又豈能自認倒楣私了？告到底，才能杜絕周玉蔻這樣的惡質慣犯。

周玉蔻是個權力薰心的麻煩製造者，拿到民進黨政府資源，想幹一番大事，只是成事不足，敗事有餘。前總統馬英九說「媒體界應該開除周玉蔻」，陳時中眼看嚇跑了中間選民也不得不做另類切割，接下來就看民視、NCC、蔡總統的態度，總統府高層可以換掉民視董事長郭倍宏、政論節目主持人彭文正，難道送不走周玉蔻嗎？

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