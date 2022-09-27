經常自稱可透過特殊管道掌握內幕消息，不時胡說八道、抹黑造謠、毀人名節，即使因爆料而官司纏身，屢被罰款仍恬不知恥的「特殊媒體人」周玉蔻，目前已不像過去一樣只是踢到鐵板，而是踩到了地雷。原本喊出「歡迎提告」的周女，竟然會態度大轉彎，親自赴北檢向張淑娟鞠躬道歉。不過，有律師直言，周的行為難讓檢察官認為犯後有悔意，道歉之舉「為時已晚」。

周玉蔻涉及的民刑事官司還真是不少，且大部分都被判賠款或有罪：包括她指前總統馬英九收受政治獻金2億元，遭判賠180萬元及登報道歉；點名郭台銘就是提供選舉政治獻金「3億男」案，被判賠200萬元；另外還有因年金改革議題，指警察和退休警察上節目「像流氓」，被依公然侮辱罪判拘役30天，緩刑2年，可易科罰金等等。

周女被判賠償及登報道歉的金額累計幾近千萬元，已經創下台灣司法的罕見紀錄。然而周女並不怕罰款，因為她有豐厚的金脈，以致可以買到無數的槍砲和子彈。僅舉一例，就是由周玉蔻創辦，且是負責人的「放言科技傳媒」，4年來接了870多萬元的政府標案，其中就包括林佳龍任交通部長時期的資金。雖然「放言」曾發出聲明指出，合情合理合法，歡迎檢驗。看來現在已經是接受各界檢驗的時候了。

周某不僅在國內前科累累，而且早已揚名國際，丟臉丟到國外。2015年11月「馬習會」在新加坡舉辦時，全球採訪媒體記者聚集會場。當時周女在馬習會會面後的中方記者會結束後，想要現場提問但卻被阻止；周乃不滿大聲怒吼鬧場，大喊「台灣總統府記者聯誼會會長在哪裡？」、「台灣記者都不會問問題！」，引發現場媒體關注。

民進黨政府是周背後最大的藏鏡人，另外還有許多綠媒在周女的背後搧風點火，也該負上不少責任。因為它們非但不加以約束，還以為是撿到一塊寶，持續地讓她任意盡情發揮，因此才讓周今天這個樣子。我們都聽過小孩子犯錯，母親不僅沒有處罰告誡，反而還加以鼓勵，以致長大後犯下大案，在執行死刑前咬掉母親奶頭的警世故事。在民進黨政府的縱容、鼓勵下，周女的情況正是最佳寫照。

然而周女這位官司「屢敗屢戰」、不怕罰款，仍舊不改其志大放厥詞，甚至還自稱「我喜歡被告！我有被告癖！」至此我們不得不懷疑她的精神狀況已經出了大問題。法院在判刑之後，應該還要強制她接受精神科醫師的鑑定及專業治療。此外，按照蔡政府的標準，應該將周案導向是中共的「認知戰」，也可以將周歸為「中共同路人」。畢竟周不僅是傷害了民進黨的形象，也對整個社會，甚至國家造成影響。

大膽「放言」的周女已經是慣犯，且顯然係因錢太多而不怕被罰款。既然她已有被判「緩刑」前例，因此懇請法官確實做到「以敬效尤」，讓周女坐牢；她才會知道這次不光是踢到鐵板，而是真正的踩到地雷。唯有如此才能還給幾近精神崩潰的張淑娟公道，也讓最怕坐牢的周女知所警惕，同時讓她真正的感覺到痛，並進而「閉門」思過。（作者為大學英文講師）

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