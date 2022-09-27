螢光幕前，政大新聞系的學姊周玉蔻、學妹王鴻薇，怒目相視，惡言相向。網路上，鄉民興高采烈貼出「勝者為王、敗者為蔻」的哏圖。不禁喟然:學姊何至於此?

世人都不了解學姊。

學姊從來都不是一個傑出的新聞工作者。至少，在我的記憶裡，她從沒有寫過甚麼精彩的採訪或報導。是新聞界追求獨家報導的急功近利，捧紅了她，也害了她。剛剛踏入平面媒體不久的她，鋌而走險，用一則虛構的專訪，贏得了社方高層的賞識和史上最高的採訪獎金。

她直上青雲。主流非主流鬥爭時，她創造好些新聞名詞，諸如「黨政高層」、「接近層峰人士」等等，開啟了政治人物「餵新聞」、釋放「假訊息」，媒體炮製「內幕新聞」的新時代！學姊遺緒，沿襲、渲染，直至數位網路時代。

她情路坎坷。

為了取悅任職外資電信業的男友，她放下採訪主任身段，關說施壓，卻被一向愛護她的董事長勒令「自行辭職」!她藏身情敵的衣櫃裡，親耳聽到曾經睡她千百回也不厭倦的情郎，說她是沙皮狗，視她為可供利用的消息「管道」。如此背叛、如此羞辱，誰又能忍?誰又能了解她心中永遠的痛楚與怨恨?

她原本是深藍。有心向明月，奈何明月照溝渠。她遠離藍營，走向未知。她走入餐廳，餐廳老闆大聲喝斥她，說餐廳不歡迎她，讓她滾蛋，滿座賓客鼓掌叫好!她不知道人們為什麼要如此羞辱她、霸凌她!

報仇吧!向天下負心、背叛我的人報仇吧!因愛生恨也好，因妒生恨也罷!凡是她得不到的，她將用盡洪荒之力毀滅他們!凡是敵人的敵人，那怕志趣不合，她也要藉敵人的敵人之手，激怒那千千萬萬不懂我的心的人!

所以，類似好萊塢女性復仇的懸疑電影情節，一幕幕地在台拉開布幕。

她深愛陳時中。他倆都不是出生貴族世家，都憑一己之力攀爬到人生的高峰!她費盡一切心思，配合陳時中的防疫政策，不惜違背良知良能，讚賞採購高端疫苗的正確性，以身試疫苗，甚至不惜開罪慈濟。她擔任側翼，全力輔佐陳時中，就是要徹底擊垮她曾經最愛、如今最恨的藍軍。

不料，她愛的人，傷她最深!她高調示愛，陳時中高調切割，就連綠軍也忙著指摘她!叫她情何以堪?

午夜夢迴，她也曾經愛過、也曾經被愛，她做臉、拉皮、美容、健身，依舊留不住男人的心。她的恨，她的妒，轉嫁到了曾經滄桑卻依然美麗如昔的女性。女人何必為難女人?那就徹底傷害吧!

她的指控，子虛烏有、似是而非，她知道，這樣的指控，滿足了人們偷窺名流的心理，讓當事人很難辯駁，即使被訴，敗訴賠償的金錢損失，比起復仇之心的補償，比起藏鏡人的打賞，又算得了甚麼呢?

所以，她依舊「放言」高論，用語不驚人死不休的放肆，吸引眾人圍繞她、咒罵她、膜拜她，用持續攀高的聲量，睥睨群眾!

她從不隨波逐流去指控他人抄襲論文。因為，論文、學位、抄襲的議題，會傷了站在燈火柵欄處默默支持她的人。況且，論文抄襲很容易因對比而現形，高潮無法迭起。她要的是高潮，是源源不斷、讓她興奮莫名的高潮。

是的，高齡70的學姊病了!她早已中了蠱毒!中了無藥可醫的瘴癘毒素!她是台灣齷齪政治、黯黑民主、病態媒體和變態群眾的最大受益者和受害者。

假如，她第一次採訪作弊時，就被檢舉逐出新聞界；假如，她第一次利用媒體權力關說施壓時，就被公開譴責；假如，她堅守不黨、不私、不盲、不賣的媒體守則，不出賣身體取換取新聞，不出賣靈魂去換取財富，高齡70的她，還會面目扭曲、張牙舞爪地欺凌弱勢嗎?

假如，學姊有罪，那麼，欺世盜名、欺壓百姓、貪瀆民脂民膏、操縱媒體、栽贓誣陷、毀人清譽、蠱惑意見領袖、驅趕人民上戰場的那些忘八無恥的政客，又該當何罪? （作者為資深媒體人）

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