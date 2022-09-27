不只日本政府不承接受高端疫苗，英國也不承認。根據英國國家健康服務系統發布的疫苗護照(NHS COVID PASS)規定，若在英國境外接種疫苗，英國政府承認的共有11種，不包括高端。（如下圖，引自英國政府網站。）

（引自英國政府網站，作者提供）

歐盟27國核發歐盟數位新冠證明 (EU Digital COVID Certificate)，台灣的高端也不在認可名單上。歐盟與48個非歐盟國家或地區相互承認彼此的疫苗證書，台灣也包括在內，但相互認可的前提是必須符合歐盟的標準。因此台灣發出的疫苗證明裡，接種高端的紀錄是無效的。

日本、英國與歐盟認定疫苗主要參考世界衛生組織的新冠疫苗緊急清單(COVID-19 Vaccines with WHO Emergency Use Listing)，名單裡面沒有台灣高端疫苗。

不承認高端疫苗的不只上述76國，但外交部只是遮醜。例如今年1月外交部發布新聞稿頌稱「外交部歡迎新加坡承認我國數位新冠病毒健康證明」，提到台灣與新加坡都共同加入歐盟數位新冠證明，所以新加坡宣布與我台灣相互承認對方的數位新冠病毒健康證明。但外交部故意不提到高端其實不被歐盟承認，也不被新加坡承認，只含糊地說：「自我國的合法旅客（不分國籍），持憑我國政府核發、登載新加坡政府核准疫苗（WHO核准的緊急使用清單）的接種數位證明，就可以快速入境星國，並且提升在星國境內活動的便利性。」打高端的得不到當時新加坡政府提供的活動便利，外交部不敢講。外交部職責是便利我國旅客的國際旅遊，應該講清楚，「新加坡承認我國的疫苗接種證明，但不包括高端。」

日前日本發布開放國境新措施，其不承認高端，其實是國際通例，不是個案，早是這兩年一直存在的問題。

行政院長蘇貞昌為高端辯護，他說：「疫苗是戰略物資，台灣是全世界極少數能自產疫苗的國家，一定要支持自己有這種戰略物資…」蘇貞昌說謊，去年7月時早就有50個國家投入疫苗生產或加入疫苗產業鏈。台灣的問題是這款政府支持生產的戰略物資進度慢、效果有限。就好像米、石油、碳、天然氣都是戰略物資，可以因為它們是戰略物資，所以台灣社會就要接受不能吃的米、劣質的碳？在戰略物資的名義下，人民只能接受疫苗政策的失敗？在戰略物資的名義下，在台灣最缺疫苗的時候，政府一直等高端，民間找到國外疫苗，政府先刁難，後來才被迫放行。蘇貞昌以戰略物資為名，遮掩政策失敗。

去年7月，總統蔡英文對採購疫苗提出「民間採購案符合須『原廠製造』、『原廠標籤』」、『直送台灣』三原則」，現在看起來多荒謬。標籤是否原廠、標籤是否有寫著「復必泰」、是否直送台灣，這與疫苗是否有效何關？所謂原廠製造更是胡扯，當時台灣人正在打的的AZ新冠疫苗，也非英國原廠製造，其原料來自中國大陸，在日本製造。

民進黨政府擋民間採購疫苗時，蘇貞昌說疫苗的司法豁免權只有中央政府能做到，蔡英文則是在會見劉德音、郭台銘後，做了裁示：豁免權只給原廠。豁免權與誰可以採購是兩回事，民進黨政府故意混為一談。政府給了BNT疫苗豁免權，只要合法進來，不管是誰買的、誰代工的，豁免權都適用。

疫苗的確是戰略物資，但戰略物資不一定要自己生產，好比稻米，台灣種的米早已不夠台灣人自己吃了，米比高端重要多了，政府護航高端的同時，為何不阻擋美國米的入侵，投資台灣米的生產？疫苗作為戰略物資，能自己生產最好，但自己表現差時不能硬拗，首要之急是確保疫苗來源的多元化，民進黨政府卻阻擋可以進來的疫苗。

就算要自己生產，也不能完全押寶高端，台灣好幾家生技公司早就有生產線，也尋求與國際藥廠合作，取得授權，台灣有代工的經驗與能力，但陳時中主政下，原料無法經過衛福部的同意進入台灣。反正疫苗只能由高端壟斷，國光生技這類大廠不能阻礙高端賺錢，而國光是亞洲唯一一家擁有美國、歐盟、巴西、韓國及台灣cGMP認證的疫苗商，本可以為守護台灣出力。

AZ與莫德納疫苗成為國際防疫主流，仰賴多國代工，不少國家也主動爭取代工機會，台灣的鄰居，日、韓、泰皆是代工大國，藉著代工掌握疫苗來源並獲得技術，澳洲也表現積極，南非則是選擇代工強生疫苗。擋疫苗進來、擋台灣代工、自製疫苗，孤注一擲在高端，結果是世界至今仍不接受高端，此刻為了選舉，蘇貞昌仍為陳時中辯護。（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※