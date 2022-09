不只日本政府不承接受高端疫苗,英國也不承認。根據英國國家健康服務系統發布的疫苗護照(NHS COVID PASS)規定,若在英國境外接種疫苗,英國政府承認的共有11種,不包括高端。(如下圖,引自英國政府網站。)

(引自英國政府網站,作者提供)

歐盟27國核發歐盟數位新冠證明 (EU Digital COVID Certificate),台灣的高端也不在認可名單上。歐盟與48個非歐盟國家或地區相互承認彼此的疫苗證書,台灣也包括在內,但相互認可的前提是必須符合歐盟的標準。因此台灣發出的疫苗證明裡,接種高端的紀錄是無效的。

日本、英國與歐盟認定疫苗主要參考世界衛生組織的新冠疫苗緊急清單(COVID-19 Vaccines with WHO Emergency Use Listing),名單裡面沒有台灣高端疫苗。

不承認高端疫苗的不只上述76國,但外交部只是遮醜。例如今年1月外交部發布新聞稿頌稱「外交部歡迎新加坡承認我國數位新冠病毒健康證明」,提到台灣與新加坡都共同加入歐盟數位新冠證明,所以新加坡宣布與我台灣相互承認對方的數位新冠病毒健康證明。但外交部故意不提到高端其實不被歐盟承認,也不被新加坡承認,只含糊地說:「自我國的合法旅客(不分國籍),持憑我國政府核發、登載新加坡政府核准疫苗(WHO核准的緊急使用清單)的接種數位證明,就可以快速入境星國,並且提升在星國境內活動的便利性。」打高端的得不到當時新加坡政府提供的活動便利,外交部不敢講。外交部職責是便利我國旅客的國際旅遊,應該講清楚,「新加坡承認我國的疫苗接種證明,但不包括高端。」

日前日本發布開放國境新措施,其不承認高端,其實是國際通例,不是個案,早是這兩年一直存在的問題。

行政院長蘇貞昌為高端辯護,他說:「疫苗是戰略物資,台灣是全世界極少數能自產疫苗的國家,一定要支持自己有這種戰略物資…」蘇貞昌說謊,去年7月時早就有50個國家投入疫苗生產或加入疫苗產業鏈。台灣的問題是這款政府支持生產的戰略物資進度慢、效果有限。就好像米、石油、碳、天然氣都是戰略物資,可以因為它們是戰略物資,所以台灣社會就要接受不能吃的米、劣質的碳?在戰略物資的名義下,人民只能接受疫苗政策的失敗?在戰略物資的名義下,在台灣最缺疫苗的時候,政府一直等高端,民間找到國外疫苗,政府先刁難,後來才被迫放行。蘇貞昌以戰略物資為名,遮掩政策失敗。

去年7月,總統蔡英文對採購疫苗提出「民間採購案符合須『原廠製造』、『原廠標籤』」、『直送台灣』三原則」,現在看起來多荒謬。標籤是否原廠、標籤是否有寫著「復必泰」、是否直送台灣,這與疫苗是否有效何關?所謂原廠製造更是胡扯,當時台灣人正在打的的AZ新冠疫苗,也非英國原廠製造,其原料來自中國大陸,在日本製造。

民進黨政府擋民間採購疫苗時,蘇貞昌說疫苗的司法豁免權只有中央政府能做到,蔡英文則是在會見劉德音、郭台銘後,做了裁示:豁免權只給原廠。豁免權與誰可以採購是兩回事,民進黨政府故意混為一談。政府給了BNT疫苗豁免權,只要合法進來,不管是誰買的、誰代工的,豁免權都適用。

疫苗的確是戰略物資,但戰略物資不一定要自己生產,好比稻米,台灣種的米早已不夠台灣人自己吃了,米比高端重要多了,政府護航高端的同時,為何不阻擋美國米的入侵,投資台灣米的生產?疫苗作為戰略物資,能自己生產最好,但自己表現差時不能硬拗,首要之急是確保疫苗來源的多元化,民進黨政府卻阻擋可以進來的疫苗。

就算要自己生產,也不能完全押寶高端,台灣好幾家生技公司早就有生產線,也尋求與國際藥廠合作,取得授權,台灣有代工的經驗與能力,但陳時中主政下,原料無法經過衛福部的同意進入台灣。反正疫苗只能由高端壟斷,國光生技這類大廠不能阻礙高端賺錢,而國光是亞洲唯一一家擁有美國、歐盟、巴西、韓國及台灣cGMP認證的疫苗商,本可以為守護台灣出力。

AZ與莫德納疫苗成為國際防疫主流,仰賴多國代工,不少國家也主動爭取代工機會,台灣的鄰居,日、韓、泰皆是代工大國,藉著代工掌握疫苗來源並獲得技術,澳洲也表現積極,南非則是選擇代工強生疫苗。擋疫苗進來、擋台灣代工、自製疫苗,孤注一擲在高端,結果是世界至今仍不接受高端,此刻為了選舉,蘇貞昌仍為陳時中辯護。(作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※