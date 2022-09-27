一年一度的聯合國大會雲集了全球高層政要，而今年除了烏克蘭危機外，台海也成為大國交鋒的重要議題。中國外交部長王毅在聯大演講中長篇論述陸方對台主張，美國總統拜登、俄羅斯外長拉夫羅夫、英國新任首相特拉斯、韓國總統尹錫悅、菲律賓總統小馬可仕等均在聯大或同時期的紐約外交場合公開談及台灣，中華民國邦交國也依慣例為台灣國際參與發聲。

簡要梳理各國政要在紐約聯大會期的涉台主張，基本可以歸納為三類：一種是支持陸方的一中原則，附和北京批判美國挺台動作，如俄國外長說「他們（美國）在台灣周圍玩火」。另一種是批評北京對台灣採取脅迫式作為，呼籲應確保台灣具有足夠防禦能力，如英國首相接受CNN專訪時直言「我們決心和盟國合作，確保台灣能夠自我防衛」。還有一種則是重申希望台海和平穩定，但在「選邊站」問題上顧左右而言他，如韓國總統被問及台海衝突時先大談北韓威脅。

此次聯合國大會的確一定程度上促使台海問題國際化，台灣的國際能見度和戰略價值也再一次得到正視與提升，但這對台灣的安全繁榮是否真正有助益，恐怕還是一個未知數。以美國總統拜登的聯大演講為例，拜登將「一中政策」與「反對單方面改變現狀」並存，除了有警告中國大陸不得武力攻台的意涵以外，同時還做出了不支持台獨的立場表達。但這裡的「不支持台獨」，表面上是對台灣的提醒或限制，或許暗藏一個新的戰略陷阱。

由於拜登先前專訪時多次提到，美國「不鼓勵」台灣獨立，但台灣是否獨立「由他們自己決定」。對此，美國華人學者趙全勝認為「是有鼓勵、煽動意味，性質是嚴重的」。趙全勝的警告不無道理，如果聯繫到英國首相呼籲盟友支持台灣自衛的表態，可以隱約看到，美國及西方陣營正在透過重整外交、法律論述，將大陸依據《反分裂國家法》以武統因應法理台獨的作法，塑造為非法的入侵行動。換言之，假如未來台灣自行實現法理獨立，招致大陸動武，責任仍歸咎於北京「入侵」，以複製今年俄烏戰爭對大陸的制裁和圍堵。

這也是為何尹錫悅、小馬可仕等台海周邊利益相關國家的元首「顧左右而言他」的最關鍵原因。他們從俄烏戰爭、8月台海危機中，嗅到了不一樣的戰爭味道，深知如果台海情勢掉入上文描繪的陷阱，與中國大陸經貿聯繫緊密的周邊國家註定是第一個遭殃。

不過，以現在台灣政治和民意光譜來看，法理台獨成功幾乎是假議題，「做不到就是做不到」。既然外交部長吳釗燮已公開表態「不尋求正式的獨立」，值此台海風高浪急之際，這樣的承諾唯有上升至總統層級鄭重重申，才能真正回應國際各方對台海和平穩定之關切，也是改善兩岸關係的前提。

（作者為智庫研究員）