在一連串論文抄襲案帶偏了選舉的正軌後，媒體人周玉蔻對台北市長候選人蔣萬安父親緋聞與身世之謎的一連串指控，讓這早已脫序的選戰，更加荒腔走板。防疫經驗豐富的陳時中27日為止血，端出三點選舉「新指引」，試圖切割，並圍堵周玉蔻這個失控的「破口」。不過這恐怕只會重蹈其過去兩年總是落後部署的覆轍，搞得大家人仰馬翻，最終仍徒勞無功。

面對周玉蔻效應越滾越大，陳時中不僅承認其對個人選情的負面影響，競選團隊更搬出三項「周玉蔻條款」，包括與選舉無關的人不要攻擊、政策本身不要抹黑、無關的八卦不要涉入。但這種消極以對的態度，其實正是民進黨政府養虎為患，必須自食的惡果。

周玉蔻持股8成5，自任董座的「放言科技」，4年來一直獲得蔡政府標案的滋養；綠營政治人物更趨之若鶩，爭相為其節目座上賓，卻讓周玉蔻逐漸尾大不掉。在防疫期間，擔任防疫指揮官的陳時中頻繁上了周玉蔻主持的節目達12次之多，面對周多次違法披露防疫資訊，陳也總是輕描淡寫，不了了之。9月以來，陳時中本人連同其競選總部主委、發言人，更加密集地上了周玉蔻節目7次，幾乎占了周節目時段的一半。如此密切的關係，陳時中當然怨不得別人譏諷他們兩人「時指緊蔻」。

如今周以八卦誹聞胡亂潑糞，濫傷無辜，已成眾矢之的，民進黨人也私下抱怨沒人敢致電勸周，只能放任事態不斷惡化。事實上，打從周玉蔻因政府被質疑阻擋疫苗採購，因而批判慈濟是中共同路人時，身為民進黨主席的蔡總統，不是沒有機會設法溝通，甚至劃清界線，但蔡主席一如民進黨全黨的鄉愿態度，只藉著震災與慈濟證嚴法師會面，試圖在不開罪周玉蔻的情況下來平息社會憤怒。但這種隱諱不明的動作，不僅沒讓這失控的列車減速，反而讓危機的雪球，越滾越大。

周玉蔻愛恨分明，與人反目成仇，有太多前例可循。2006年2月，她獲台聯提名參選台北市長，但因為「罷扁」立場與台聯相左，甚至攻擊綠營參選人謝長廷，結果在投票前1個月，遭台聯開除黨籍，直接「換蔻」。當時台聯主席蘇進強就提名不當一事，還向台北市民道歉。相較之下，現在的蔡主席卻不如過去台聯主席那般勇敢與果決。

而陳時中宣稱兩人沒私交，但這軟性切割，一如蔡總統與全黨的鄉愿，換來的卻是蔻蔻姊的「放電開示」，越纏越緊。讓不少人議論蔡政府到底有多少把柄在周手中，讓民進黨全黨上下竟被她一人綁架。

期待一個已經尾大不掉的周玉蔻能「自主管理」言行，並不容易；但將她「強制隔離」又可能換來「玉時俱焚」，同歸於盡的後果，連病毒都處理不好的防疫指揮官，當然更應付不了這複雜善變的人性。對此刻的陳時中而言，這種剪不斷，理還亂，成也周玉蔻，敗也周玉蔻，突然「滑一跤」的無奈，真是「別有一番滋味在心頭」。雖說早知如此，何必當初，只不過陳時中這兩年多來，可曾真正參透過「超前部署」到底是什麼嗎？！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）