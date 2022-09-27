美國國務院發言人普萊斯26日在例行媒體簡報會上表示，美國未對台灣主權採取立場，但強調美方的「一中政策」沒有改變。普萊斯是在被問及美國「一中政策」內涵、美方是否尊重中國領土完整性，以及台灣是否為中國一部分等一連串問題時做出以上表示。事實上，美國一向不對台灣主權採取立場，此次國務院公開表態十分罕見。普萊斯是國務院發言人，一言一詞都代表美國政府立場。如今做此明白表態，必然是事出有因。

首先，美國總統拜登18日接受美國哥倫比亞廣播公司專訪時表示，美國對捍衛台灣具有承諾，如果台灣遭到前所未見的攻擊，美國將會出兵防衛台灣。拜登也提及，台灣獨立的問題，是台灣的決定。此番談話引起外界高度關注。

康乃爾大學中國與亞太研究教授白潔曦（Jessica Chen Weiss）認為，拜登的說法會助長北京的急迫感。因為不支持台灣獨立是美國長期以來的政策，但是拜登矢言派兵，加上有關獨立的問題由台灣自己決定，意味著美國無條件的防衛承諾，無異在給台灣「開空白支票」。

路透則分析認為，拜登談話中有關台灣獨立問題由台灣來決定的說法，暗示美國政策正在轉向支持台灣自決。多年來美國一直採取模糊政策，以及「雙重嚇阻」，勸阻北京不要無端攻擊和台灣不要正式宣告獨立。但是拜登18日的談話或許已經有意或無意地削弱美國不對台灣獨立採取立場的態度。

美國與中共建交以來，曾多次重申不支持台獨。但是「台灣自決」等同台灣獨立。為了避免外界對拜登的言論多方揣測，國務院不得不對此做出更為清晰的解釋。

此外，中國大陸外長王毅24日在聯合國大會總辯論中發言指出，51年前聯大通過的第2758號決議，解決了包括台灣在內「全中國」在聯合國及國際機構中的代表權問題，封堵了兩個中國或一中一台的空間。換句話說，大陸認為台灣的主權包含在「全中國」的主權之內。

王毅的說法遭到我陸委會及外交部的駁斥。陸委會強調2758號決議從未涉及台灣及台灣人民在聯合國體系代表權問題。兩岸互不隸屬是客觀現狀，絕不接受中共單方設定的政治前提及兩岸終局。

外交部表示，中共持續刻意對聯大歷史文件作出扭曲錯誤的政治性詮釋，圖謀製造台灣隸屬於中華人民共和國的假象。中華人民共和國從未統治過台灣，只有台灣的民選政府，才有權在聯合國體系等國際場域代表台灣2350萬人民。

自蔡總統執政以來，兩岸敵意不斷上升，中共對台灣的打壓也日益加劇，迫使民進黨政府全面倒向美國，處處尋求美國的支持，包括台灣主權問題。然而台灣主權問題是一個各說各話的老議題，尤其中共一再重申此為其核心利益。美國無意捲入其中，因此普萊斯藉機明白表示美國對此問題不採取立場。

台灣主權問題是歷史造成的爭議，無論大陸或者台灣都有權表態，唯獨美國無權置喙。但如果台灣主權問題由美國做主，那將是兩岸人民共同的悲哀。

（作者為退休大使）