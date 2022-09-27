民視《辣新聞》主持人周玉蔻為了幫陳時中助拳，近日緊咬蔣萬安身世，無視新聞媒體專業與倫理，只為了拉高收視率，鬼扯前中國小姐張淑娟是蔣孝嚴緋聞對象。負責監理傳播秩序的NCC主委陳耀祥遵從上意，唯命是從，放行鏡電視執照審查，對周玉蔻毀人名節一事，也裝睡不敢吭聲。

周玉蔻面對各界排山倒海的指責，依然自以為是的狂開地圖炮胡亂猛轟，有如一頭媒體暴龍恣意霸凌沒有發言權的弱勢者。無辜受辱的張淑娟至北檢提告，在鏡頭前泣訴：「妳用媒體霸凌弱勢，霸凌我一個沒有麥克風的人，在古代我早投井自殺了」，觀眾看了無不揪心動容。

周玉蔻的惡霸行徑源自民進黨長期豢養，餵獨家、給標案，可悲的是NCC噤聲縱容媒體怪獸，面對記者追問「周玉蔻有落實查證的責任嗎？」陳耀祥低調表示「會去查」，相較中天換照聽證會上，NCC針對小問題咄咄逼人的態勢，凸顯NCC對新聞專業的無知與可悲。

中天被關台，事後驗證就是NCC奉命行事。陳耀祥因中天撤照在民進黨功勞簿記上一筆；日前流出的鏡電視前董座裴偉向大股東報告的錄音檔，也證實蔡英文與蘇貞昌下令通過鏡電視執照審查案，陳耀祥銜命立即配合放行。

中天被撤照的原因之一，係NCC認定「200萬噸柚子倒水庫案」是假新聞，即使中天兩分鐘內就改正口誤內容，依然重罰且成了關台依據。對照周玉蔻漫天撒謊，惡意中傷，用「晶華酒店VIP訂房主管告知」的假新聞誹謗無辜者，陳耀祥為何不徹查？難道又等著看上頭是否交辦？「髒兮兮」的軟骨頭與周玉蔻的惡霸行徑，同樣令人不齒！