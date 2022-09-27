日本積極強化南西諸島防衛能力，防衛大臣濱田靖一21日造訪緊鄰台灣的日本國土最西端的與那國島，宣示將在該島部署「電子戰部隊」，並於奄美大島部署「防區外飛彈」。日本防衛省認為，有必要強化從九州向西南延伸到台灣附近之先島群島的軍事能力，以提高威懾力。

日本民意希望民生優先

大陸軍機與船艦近來常態巡航台灣東北部外海，並於沖繩、宮古海峽周邊活動，構成對日本西南群島的防衛壓力，與那國島可能成為衝突前線，日本未雨綢繆，將防衛往西南推進。自民黨副總裁麻生太郎8月31日演講時指出，若台灣發生戰爭狀態，日本西南邊的沖繩、與那國島可能捲入戰爭。

蔡政府解讀，此舉證明日本「台灣有事即日本有事」，並非空口白話。不過，日本對是否應與美國共同介入「台灣有事」作戰計畫並無共識，前日本海上自衛隊艦隊司令官香田洋二表示，日本的和平憲法將使美日聯合計畫在政治上遙遙無期。

日相岸田文雄決心強化日本防衛力，但對是否應向北約（NATO）成員國看齊，採取激進的「5年內增至GDP的2%」主張，仍有變數。2022年日本防衛預算規模為5兆4898億日圓，經追加後達6兆日圓規模，為GDP的1.2%，2023年防衛防衛概算僅微幅上揚，為5兆5947億日圓，還比不上追加後的2022年。若要達到GDP的2%，勢必排擠「令和版所得倍增計畫」所需經費，一旦經濟與社福政策承諾落空，將不利岸田內閣續航。

日本民調顯示，民眾希望岸田內閣優先處理「景氣復甦」問題，若日本政府不惜犧牲民生及國家發展大舉擴軍，不僅會引發更多日本國民反對，亦將為日本與中、韓等周邊國家關係蒙上陰影，令俄羅斯回防遠東地區，構成日本北方戰略壓力，可謂損人不利己。

日本共產黨委員長志位和夫指出，政府大搞軍備擴張將壓垮民生，日本早已債台高築，岸田雖矢言「5年內要徹底強化防衛能力」，但仍不得不慎重以對，畢竟「少子高齡化」才是日本的國安危機。

不會為台灣與大陸衝突

日本執政聯盟兩個政黨，在安保政策上態度分歧，一份以2022年參議院選舉候選人為對象的問卷調查顯示，對日本是否應該擁有「飛彈反擊能力」，自民黨贊成者77.6%，不好判斷者17.9%，反對者1.5%，同屬執政聯盟的公明黨，高達66.7%認為不好判斷，25%贊成，8.3%反對，立場有別於自民黨。在野黨方面，日本維新會97.5%、國民民主黨66.7%、NHK黨84.5%表示贊成。立憲民主黨78.6%、共產黨100%、令和新選組77.8%、社民黨90.9%表示反對。各黨涇渭分明，岸田應會在兩造間求取平衡。

關於修改「非核三原則」，自民黨相對保守許多，高達70.1%認為「應維持」，「應修改」為14.9%。日本維新會在競選時曾主張，應與美國討論在日本部署並運用美國核武器，但調查中67.5%回答「不好說」，認為「應修改」者僅占27.5%。公明黨全員認為應維持不變。其他在野黨方面，立憲民主黨97.6%、國民民主黨72.2%、共產黨100%回答應維持。日本民意在「非核三原則」調整上，持保留意見者居多，朝野政治人物對此不敢逆操作，出身廣島的岸田首相亦持反對態度，「非核三原則」仍將是日本防衛政策的堅持。

岸田內閣將在年底前修訂外交、安全保障政策長期規畫的《國家安全保障戰略》，制定新一輪5年期《防衛計畫大綱》及《中期防衛力整備計畫》，可望在國會席次優勢下擴大解釋「專守防衛」，授權自衛隊建立「反擊能力」，但不致偏離日本憲法的「和平主義」。民進黨不可誤判，認為日本是為防衛台灣而擴張軍備，將不惜與中國大陸衝突。