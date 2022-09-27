就在921地震23周年那天傍晚，台北市有一場遊行，發起者是前副總統呂秀蓮，參與者則有民進黨、國民黨、民眾黨等重要人士，它標舉跨越黨派，最重要的是它的訴求點出了當前台灣最大危機的解方：愛和平，保台灣。

好戰的台灣將引來戰爭

只要稍稍閱讀過國際新聞的人都知道，世界已預測台灣會是下一個烏克蘭。在國際報導中，他們已不是在預測台海戰爭會不會發生，而是戰爭的時間、戰爭的規模，以及世界會受什麼影響。至於台灣人的死傷及需付出的代價，很抱歉，他們不曾預估。正如他們無法預估烏克蘭會死多少人、有多少家庭流離失所、有多少孩子婦女會流亡成世界難民一樣，他們也不關心台灣人可以逃去哪裡？海島台灣可以流亡到什麼地方？更無法預測台灣人會不會一如當年越南淪陷時，無數難民投奔怒海，死於海上的波濤與飢渴？而那時，美國何曾來救？

事實上，國際媒體也會關心台灣人對戰爭的態度。但報導的都不是台灣人反對戰爭，而是台灣人準備上戰場。即使只是一小群人，拿著BB槍在某一些小場地玩射擊遊戲，也被那些鼓動戰爭的媒體形容成台灣青年已在準備戰爭。這種報導取向與歐洲媒體形容當年的烏克蘭沒有兩樣，都是在鼓動戰爭。他們說台灣人不惜一戰，然而他們可曾看一看台灣的民調？可曾聽一聽台灣民間的心聲？

台灣青年願意將4個月的服役期限改為服1年兵役的人，依據民調，居然只有18.5%，而拒絕延長的人高達81.5%。至於拒絕的人，在網路上的反應是：「支持的人自己去當」、「這不是增加6個月或是8個月就可以解決的問題」、「別人的孩子死不完，高官和政客的小孩和親屬優先徵召上前線吧！」連當兵都拒絕延長，何況上戰場？這樣的心聲，國際可有聽見？

國際媒體一面倒偏聽偏信，刻意把台灣塑造成一隻刺蝟，準備跟中共決戰。這種製造國際輿論帶風向，才是最恐怖的。因為，一旦國際上認為台灣本身就好戰，那麼當台灣發生戰爭時，將不會有任何的國際同情，更不會有止戰、保台的呼聲。剩下的，只有利益的計算。所以國際戰略專家已開始算計，如果台灣發生戰爭，作為世界半導體最大生產廠的台積電要怎麼辦？萬一世界供應鏈中斷，是否該重新規畫半導體供應版圖？

和平運動才是真愛台灣

這些都不是危言聳聽，而是正在發生的事。美國國務卿布林肯說，作為半導體製造大本營的台灣萬一出事，全球經濟恐遭受毀滅性影響；而且美國總統拜登將會出兵協助防衛台灣的談話，乃至於美國國會正在審議中的《台灣政策法》，都在加速這種趨勢的形成。一旦國際上形成這樣的戰略認知，半導體產業開始外移，而重要產業也為了避險而開始資本外逃，大家買美金，造成台幣一直貶值，而美國已有140多家上市公司將台灣列為戰爭危險地區，台灣會不會很快面臨產業空洞化？經濟會不會崩盤？

這就是台灣正在發生的真實處境。而民進黨政府直如美國殖民地一般，買武器、買外交，一句台灣「要和平」、「反戰爭」的聲音都不敢講。這更使得外國媒體誤認台灣已如烏克蘭，已在備戰了。清醒的人都看得很清楚，這樣的情勢演變下去，台灣只有走上戰爭一途。

這就是為什麼呂秀蓮所發起的遊行，呼籲「反戰、愛和平、保台灣」的聲音特別重要的原因。是的，台灣就是要讓世界知道，愛和平、愛台灣才是台灣人民的主流聲音。那些培訓上百萬黑熊勇士的說法都只是小丑的馬戲。

呂秀蓮所發起的遊行是要表達民意，要讓世界看見，也讓中國大陸的民眾看見，台灣還有愛和平、不要戰爭的聲音。大陸更應該珍惜台灣愛和平的心聲，不應輕啟戰端，更不應任由網軍叫囂武統，破壞兩岸人民愛和平、求發展的共同願望。

無論如何，和平運動才是真愛台灣的展現。和平運動才剛剛開始，未來一定會隨著世界局勢的緊張加劇而更為壯大。為了和平的台灣，也為了後代子孫的安全，民間還要更加團結努力！