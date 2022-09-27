蓬佩奧昨天晚上到了台灣。這是蓬佩奧今年第二次來台。現在美國誰誰誰來台灣，都開始用「飛機降落前才說」，或是甚至「飛機降落了才說」的突襲模式。

為什麼一年來兩次？因為好處給得多。第一次來，以剛剛下台的國務卿，矜貴得很，身價非凡。第二次來，由台獨《自由時報》辦個論壇，專題演講嘉賓身分，明面價碼不會吃虧。當然值得跑來。

而且，眾議院議長裴洛西高調來台之後，歐美日各路人馬爭相來台灣跑場子撈好處。蓬佩奧怎能不來搶食？人家日本「日華懇談協會」的議員來台灣， 也忙著要台灣下單，買三菱的軍事運輸機。11月台灣地方大選。現在來，幫忙拉抬民進黨「抗中保台」聲勢，好為鞏固台獨立下汗馬功勞。這樣，訂單給我給少了，妳台灣也不好意思吧？

美國要大力武裝台灣成為刺蝟。以蓬佩澳跟軍火商的關係，怎麼能不來分一杯羹？人家一個參議員都可以弄到波音1400億台幣的訂單。蓬佩奧要拿到多少營業額，身份才不算掉價？

《台灣政策法》裡，把美國跟台灣的情報合作，寫得清清楚楚。最近，台灣軍情局長等情報主管，跟美國官方情報互動，也浮上檯面。蓬佩奧當過中情局局長。

那他跟台灣情報界會有怎樣的合作？台灣情報領域，也有很多預算可以花呀！跟美國互換情報，以及科技戰跟認知作戰，也是他的領域呀。

其實蓬佩奧再來台灣，時間上，在眾議院議長裴洛西來過之後，震撼性不再那麼強。但是，輻射性廣闊。因為他現在沒有官方身分，卻有官方連結。檯面下的交易，更好談。

台海時鐘，越走越快。美國跟台獨都迫不及待了。（作者為作家）

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