衛福部經過兩年研議，針對《再生醫療發展法》、《再生醫療施行管理條例》、《再生醫療製劑管理條例》（統稱「再生醫療三法」），計劃在近期內送行政院、立法院審議。在我國人口快速老化之際，能夠順應國際潮流趨勢，可望對人民健康水準的提升、老年疾病的治療有重大的貢獻。

過去的《特管法》雖然有試驗性質，但必須事先申請，並在醫學中心執行，管制多、醫療費用極高，常被外界稱為「富人醫療」，如今政府為了照顧病人的福利，大幅鬆綁相關規定，將可有效降低醫療費用，將是病人的一大福音。

「再生醫療三法」中，《再生醫療發展法》規範包括再生醫療人才政策制定與獎勵，並搭配《生技醫藥產業發展條例》，鼓勵業界投入研發，可享受租稅減免，並成立再生醫療相關的財團法人機構，統籌建立國家細胞庫，有效蒐集台灣的種源細胞，有助於未來國家生技產業的發展。而《再生醫療施行管理條例》則在於管理相關治療範圍及生技業者等執行單位，例如業者、醫院、實驗室等。至於《再生醫療製劑管理條例》係管理藥劑、產品，因為這些製劑來源為人體細胞，必須對生技業者的細胞庫、實驗室加以有效管理。

而和細胞治療產品化直接相關的《製劑管理條例》，則會納入類似新冠疫情下的緊急使用授權（EUA）制度，讓已進行臨床二期試驗，被視為臨床上已有需求的細胞療法，有機會給予沒有治療選擇的病人提早使用。

目前的《特管法》開放的都是患者取出自己的細胞，培養「自體細胞」治療，因為沒辦法量產，所以價格很貴，而且有些人身體比較差，細胞比較難培養，如果以後可以利用《再生製劑管理法》走到製劑發展階段，就可以挑選條件比較好的捐贈者來發展「異體細胞」治療，同時，製劑藥品可以事先製造、儲存，因此，細胞治療藥品（產品）透過大量生產、自動化，價格就能夠大幅下降，讓民眾受惠，並擺脫細胞治療就是富人醫療的批評。

一旦細胞需要進入臨床二期取得臨時藥證，可以用來治療目前無藥可醫的病患，包括：癌症、腦中風、肝硬化、膝軟骨損傷、神經退化、糖尿病、腎衰竭、巴金森氏症、阿茲海默症等罕見疾病，將是功德無量，而且可以節省很多的健保費用。

再從國際潮流、新冠肺炎肆虐後的醫療發展態勢觀之，台灣也有快速推動再生細療的必要性。因為根據「美國再生醫學聯盟」發表的最新報告，2021年再生醫療有三大趨勢：第一，融資金額持續創高。第二，全球通過再生醫療產品已有18件，美國通過的速度還會加快。第三，臨床實驗案件高達2,600多件，而且相當多樣化。

再者，新冠肺炎重症者雖然經過治療會康復，但都飽受後遺症折磨，常見的有疲勞、呼吸困難、肺損傷、心血管問題、免疫紊亂、腎衰竭，以及肺纖維化等。根據研究顯示，臍帶間的「異質」幹細胞，對於新冠肺炎重症者有顯著效果，而且安全性高，讓病人肺部復原狀況良好，同時可加速呼吸能力的復原。

而尤其重要的是，台灣近年快速邁入高齡化社會，慢性病患增加，且健保財務不堪負荷。台灣目前糖尿病病人接近200萬人，坐骨神經有問題的病人也近百萬人之多，中風、膝關節、髖關節、阿茲海默症的病人也逐年攀升，對全民健保的財務負擔相當大。透過再生細胞的治療，可以紓緩目前的財務拮据困境。

在產業的優勢上，台灣擁有製造、代工與製程優化的產業基礎，以及優秀生醫人才、優質的醫療環境。技術上或許不如美國、日本，但引進技術或技術合作仍有相當空間。

就再生醫療成本高昂問題的解決上，依台灣製造業的實力，可以透過自動化、機械化的製造流程、冷鏈的發展，持續推動成本的下降。台灣擁有優質的臨床醫療及生醫人才，更有優化製程的技術與經驗，如果此時通過「再生醫療三法」，奠定產業發展基礎，將可以使再生醫療快速起飛。

至於在政策配套上，包括多元募資管道與補助，健保審核機制與自費的相關措施，例如市場區隔（國藥國用必須建立誘因），以及完善法規，將對細胞治療產業，以及整體生技醫療產業有更多的幫助。