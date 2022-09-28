西方帝國主義國家，數百年前便紛紛派出艦隊，到世界各地去爭奪土地與資源，成就了他們的日不落帝國。包括荷蘭、英國、西班牙、葡萄牙等，都是早年靠著船堅炮利，到亞洲、中南美洲去殖民，掠奪金銀財寶，運回母國發展國力。

譬如說，西班牙派遣傳教士進入原住民居住的中南美洲，利用傳教做幌子，到處踩點做出當地地圖，方便自己帝國艦隊日後大舉登陸。並強迫當地原住民放棄原有宗教改信天主教，並學習西班牙語，讓他們成為甘心被奴役統治的次等人種。 像秘魯等地，原住民遞延了千年的印加帝國文化，全部被殖民者摧毀殆盡。他們仰望著西班牙白種人當自己命運的主人，把天主教作為自己的國教，成為信仰最為忠誠的一群非白人子民。

然而，印加人經過500年的西班牙人統治後，建立了秘魯國，印加帝國的巨石殿堂成為了歐美人士的觀光景點，印加文化也成為了世界文化遺產。

香港被英國殖民99年後，回歸祖國，然而部分香港人至今依然懷念那段被殖民統治的光輝日子。女皇駕崩，部分香港人如喪考妣，排隊數小時只為了能在女皇遺像下獻上一束鮮花。

台灣被清朝割讓給日本殖民統治50年後，許多人似乎自以為已經被日本同化，以改日本姓名、說寫日文、穿和服吃和食為榮。戰後台灣歸還給中國以後至今已近80年，依然有一群在台灣出生的皇民二世、三世，也跟他們的父輩、祖父輩一樣，深深懷念著日本文化、語言、習俗，認為日本人是全世界最文明、最進步、最具有智慧的人種。相較之下，中國人是落後的、不文明的。所以他們從來不承認自己是中國人，遑論追溯祖先來自中土。

我認識幾位親日朋友，他們的父母及祖父母曾受過日本殖民地教育；或許是因為他們從小耳濡目染受到父輩的影響，看到他們彼此見面只用日文寒暄，十分仇視中國來的「外來政權」，所以他們自然而然地就會支持民進黨、支持「台獨運動」。他們只要出國旅行，第一優先一定是到日本。疫情發生之前，他們每年都要去日本好幾趟，從不感到厭膩。疫情期間無法到日本，他們也會經常結伴到古亭區的舊日式建築群去做「類」日本旅遊，以慰思念日本之情。

日本發生地震，他們感同身受，踴躍捐錢不落人後；疫情發生後，日本政府贈送台灣人一些日人不願意施打的多餘疫苗，讓他們感動萬分，覺得日本政府對台灣人比對岸中國政府還要友善真誠。

安倍遇刺身亡，他們哀傷的程度，比日本本國人還嚴重，不但搶先到日本在台協會去祭悼，備極哀傷。蔡英文也率領綠營官員，向安倍遺像鞠躬100度。有些人還自動踴躍捐錢，為安倍塑造了等身銅像，擺在台南，讓皇民及灣生後裔，可以把他當神一般膜拜。

全世界沒有一個國家，像台灣一樣，不但懷念被日本統治那「短暫」的50年；光復後近80年，依然感激八田與一在日本殖民台灣時期所做過的種種水利建設。似乎他的功勞，比起國民黨政府在台灣建設80年還要令人感念！如今，全世界，包括日本政府自己，還沒有哪個政府像台灣人這樣，願意為安倍塑立銅像，只為了感念他曾經對台灣「友好」過。

部分台灣人這種才被殖民50年，就心甘情願當日本奴才兼順民的奇特心態，恐怕值得全世界學者專家好好研究，說不定還真能寫出幾篇有深度的「原創」學術論文呢。

（作者為自由撰稿者）

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