被民進黨稱為「歷來最挺台的美國國務卿」蓬佩奧應《自由時報》邀請，來台參加第1屆「全球台商經貿論壇」（Global Taiwan Business Forum），並擔任專題演講貴賓。

蓬佩奧27日在演講中，對於「台灣不需要刻意宣布獨立，因為本來就是個獨立的國家」表示認同。蓬佩奧提及，他在擔任國務卿任內，最自豪的事之一，就是讓美國政府承認台灣的主權。

然而美國國務院發言人普萊斯9月26日在例行媒體簡報會上表示，美國未對台灣主權採取立場。普萊斯指出，美國「一中政策」沒有改變，美國未對台灣主權採取立場，該政策自1979年來作為美國對台做法的核心，目前依然有效。普萊斯的公開發言，等同打臉蓬佩奧。

蓬佩奧本年3月2日曾應民進黨政府資助的遠景基金會邀請來台訪問，受到民進黨政府熱情接待，備受榮寵。蓬佩奧此次再度訪台恐怕具有多重目標。一是爭取短期商業利益，累積長期政治資本；二是趕搭美國最近興起的反中順風車，打「台灣牌」來台蹭熱度，以提高在美國國內的聲望。最終目標則是爭取共和黨提名，角逐2024年美國總統大位。

蓬佩奧前曾擔任美國Anarock公司資深顧問。據報導，蓬佩奧本年3月來台曾試圖爭取我政府退撫基金及勞退基金投資Anarock公司。此次來台或許另有其他商業利益。

其次，蓬佩奧為美國共和黨內反中鷹派代表性人士。本年3月4日在台北君悅酒店發表專題演說時表示，美國應外交承認中華民國台灣是自由主權國家。

此番言論令民進黨政府興奮不已。然而台灣網友卻質問蓬佩奧在任時為何不發此言？為何不推動台美建交？卸任後做此表示，顯然是故意討好民進黨政府，也更加鞏固蓬佩奧在美國反中挺台鷹派陣營中的領導地位。

但就兩岸關係而言，由於蓬佩奧曾明言「台灣不是中國的一部分」，因此被中共視為頭號敵人，甚至認為蔡總統去年國慶演說時公然宣稱「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是受到蓬佩奧的誘使。因此，民進黨政府熱烈接待蓬佩奧訪台，對於改善兩岸關係可說是成事不足敗事有餘。

我國外交處境艱困有目共睹，爭取國際友人也是必要的工作，但必須行之有度。民進黨政府忘情地接待蓬佩奧，等於是把蓬佩奧當作洪流中的一塊浮木。緊抱蓬佩奧就能減低民進黨政府內心中的惶恐。另一方面，民進黨政府也是在蓬佩奧身上投下賭注，期待有朝一日蓬佩奧重新出任政府要職，甚至獲選為總統，能夠與民進黨攜手共同改變美國的一中政策。

然而美國外交政策有一貫性。外交作為或許會因人而異，但僅限於技術性的細微末節，不可能違背基本原則及政策。蓬佩奧的外交承認之說，明顯違背美國的一中政策，也觸犯當年美國與中共簽署的建交公報。除非美國決定與大陸全面決裂完全脫鉤，否則即使蓬佩奧日後主導美國政府，也不可能全然改變一中政策。

蓬佩奧趁在野時的自由之身再度訪台，應是與民進黨各取所需。但民進黨在蓬佩奧身上下注，很可能是一廂情願最終落得一場空。

（作者為自由撰稿者）

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