「食」代不同了。

楊丞琳說，吃海鮮是奢侈的在那……。

結果引得台獨大怒，都說她辱台，為了在中國賺人民幣，沒有人格，舔中不要臉。

然後各方台獨，又扯楊丞琳本來就品性不好，行事乖張，有很多爭議，是一個「爭議性人物」。

爭議，就是「壞人」的一個比較婉轉的說法。

可大家不要忘了，一個最有爭議性的人物，還是個公務員，也就是郭冠英，當初是怎麼被撤職的？

不也是說他吃不起海鮮，自以為是高級外省人，到了台北圓環，吃到了蚵仔煎，才見識到人間美味。

就這麼一句拍本省人馬屁的話，竟然說是辱台，損害國家尊嚴，傷害人民感情，罪大惡極。

然後…，嚴懲。

監察院長王建煊說，剝奪這個人的生命權。

就是因為說了吃不起海鮮這句話。

楊丞琳這件鮮事，與害死蘇啟誠的事極像。就是台獨造了一個反中的假消息，愚民激憤，若被揭穿了，那就更再激憤鬼扯，「蠱媾」不己。

坦白也沒從寬，抗拒更是從嚴。

這就是「台灣優先，主權至上。」這一套，發展出來的人一綠腦就殘的現象。

楊丞琳吃不起海鮮就成了「那個魚」大戰，南部的台獨縣長們，個個都在表演吃那個魚，說我們台灣有那個魚，我們縣的海鮮最棒，我們台灣人什麼海鮮都吃得起，當然別說茶葉蛋了。

這就像大陸禁止了某種農產品，台獨就叫人民猛吃，豬也要多吃香蕉等等。

那些覺得楊丞琳並沒有錯，懂得講道理，有點正義感的人，就都出來說，我們小時候，確實吃海鮮是較少的，楊丞琳順口說的吃海鮮蠻奢侈的話。沒錯。

因此很多說以前艱苦生活的文章。

這就變成「那」字大戰，「那時吃不起海鮮派」，和「那裡吃得起海鮮派」，雞同鴨講。

還有人說，楊丞琳說來自台灣，但她是廣東人。很對，很好。

很多人就都站出來強調他的國家認同，講出其籍貫，並以為榮。

很多人都講出了他小時候的海鮮經驗，像洛杉基，反而說他小時只能吃魚，不太吃肉，因為他住在八里海邊。

空軍史作家王立禎說，他1971年剛到美國，是吃狗罐頭的。

228研究的新起之秀張若彤，又寫了長文分析，海鮮、海產、水產的各種意思。拿出他做學問的精神，考察研究。我還笑他，你以水產研究可拿1.5個博士了。

這些文章提起我們的記憶，以前不但是魚少吃，連雞蛋、蘋果也是蠻珍貴的。

當然這些「愛台灣」的爭吵，又扯上了選舉，昨天我聽到有人罵，你是吃「卵蛋」的，我驚，後來才知道是，你是吃「軟飯」的。

對於我來講，從楊丞琳的「食話」，可以延伸出一大堆史話。從她講話的碼頭邊，舟山、浙江、寧波、黃泥螺、黃魚、我的朋友王一方、神旺飯店、共和大廈……，我可以串出一大堆歷史。

還有DNA、蔣家門外、郭家孩子，吃蛋的故事……，以下就是這個「食話」。

那是在84年7月間，好像也是要選市長而講的蛋故。

6個蛋，是中秋節的禮物。

那一天，我去參加由世界展望會所辦的「饑餓三十」募款晚會，活動舉行的地點在國父紀念館。因為不是我個人的演講，所以並沒有事先準備演講內容，但以往的經驗告訴我，仍然會被邀請上台說說話。於是我在搭車前往目的地的路上，想著今天的活動裡，要說些什麼。

車子經過台北東區、光復北路的時候，我看見沿路有著各種賣食物的店家招牌：必勝客、可頌坊、麥當勞……，覺得現在的孩子真是太幸福了，除了中國菜之外，還有這麼多不同的「口味」可以選擇。這時，我的腦子裡突然地想起了「6個蛋」的往事。

大概是民國42年吧，那時，我、弟弟孝慈、外婆和舅舅，一起住在新竹市。快接近中秋節的時候，外婆有個住在新竹郊區的老朋友，一個和外婆一樣裹著小腳的老婆婆，她從她住的地方，還送來一包用手帕包著6個蛋的中秋節禮物。

小朋友們或許會想，6個蛋算什麼禮物？尤其如果有人現在一口氣給你60個雞蛋，你可能還覺得煩惱，不知道要花多少時間，才能把這60個蛋「消化掉」。但小朋友們不知道，對於當時生活環境可說是「貧窮、拮据」的我們來說，能同時看見6個蛋擺在眼前，並且知道它們將成為未來幾天裡餐桌上的食物，那可是件讓人覺得非常興奮、非常期待的事。

外婆的朋友離開後，外婆對我和弟弟說：「這6個蛋給你們兄弟倆帶便當，3天裡都有雞蛋吃。」我和弟弟連忙說不可以，外婆年紀大，需要多吃點有營養的食物，這些蛋正好讓外婆「補一補」。外婆很堅持地說，絕對不能只有她一個人吃，一定要我和弟弟也吃。

這6個被「推來推去」的蛋的「下場」是：第二天的早餐裡，有3個白煮蛋，外婆、我、弟弟各吃了一個，而剩下的3個雞蛋，則在往後幾天，和著韭菜炒一大盤，大家一起吃。

貧困的日子持續了很長一段時間，我記得我在大學時代，還沒辦法有多餘的錢買一台電風扇。這種生活，對於現在成天在冷氣房裡「避開」炎熱夏天的你們來說，大概是很難想像的經驗。

我常在想，「窮」的環境，的確是會讓人想要「更努力」的動力，但這並不表示，一個過過苦日子的人，就一定會成功。

一直覺得貧窮和富裕的生活，其實有著各自不同的「挑戰」。窮的環境不一定是成功的原因，而富裕的生活也可以把它當作是一種磨鍊，並不比貧窮容易。不管是身處於哪一種生活背景裡，最重要的是要找到自己想要追尋的目標，並且記得：「苦」的時候不要被擊倒，「富」的時候不要被腐蝕，那麼，環境的不同對每個人的影響其實都是極為有限的。

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】