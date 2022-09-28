時力立委陳椒華大爆民進黨高層介入NCC審查「鏡電視」執照，並有錄音帶及對話記錄為證，此事引起社會大眾不滿，認為是一樁政治醜聞，代表了在民進黨執政下，「民主的一大退步」。此事雖經總統府、行政院長出面否認，強調絕無「施壓」或「護航」之事，而當事人裴偉也發表聲明，指稱其為不實的指控；但前「鏡電視」董事長陳建平卻也出面表示，此錄音帶絕無造假，確有其事。

此事真相究竟如何，目前尚難論斷，恐怕必須檢調介入，並三方對證、徹查，才能真的水落石出。但無疑NCC是整個事件的關鍵。

NCC於2006年正式成立，依照法規及設立精神，是應絕對處於「獨立」的一個機構，但自2019年陳耀祥代理、扶正為主委之後，爭議不斷，從台數科的申請變更案、「假新聞」裁罰案、中天撤照案、華視入主52頻道案，到「數位通訊傳播法」、TVBS移頻，以及此次的鏡電視風波，都可以看得到在陳耀祥主導下的NCC，是如何逾越職權、內外勾串，配合民進黨的意旨，將原應保持中立的部門，一步步走向成為民進黨箝壓輿論、打擊異己，甚至圖利財團的御用機關的整個過程，其作風之大膽、行事之卑劣，早已使NCC轉變成為「髒兮兮」，反而成為台灣民主的一大毒瘤。

民進黨自執政以來，罔顧專業素養、立法精神，用人唯親，許多原本應該固守中立原則的機關，均以改頭換面的方式，任用自家親信，最明顯的就是「中選會」的李進勇與監察院長陳菊，此二人以名退實存的「退出民進黨」方式任命，人所共知，實際上只是掩人耳目，用以混淆視聽而已。陳耀祥雖未加入民進黨，但長久以來，與民進黨過從甚密，且參與、支持許多民進黨鼓動的議題，可以說是民進黨長期的深綠盟友、政治學者。以陳耀祥為NCC主委，自然是司馬昭之心，路人皆見，無非就是為了能有效掌控輿論、壓制異議，有利於民進黨鞏固政權而已。

近年以來，互聯網已成為各方訊息匯聚的中心，更是政權爭奪、保衛戰的兵家必爭之地，深諳群眾、媒體傳播技倆的民進黨，自然知道誰掌控了網路媒體，就等於掐住了敵手的咽喉的道理。NCC是媒體、傳播事業的最高主管，民進黨當然不可能輕易鬆手，而陳耀祥也完全不負所託，縱橫捭闔、兩面三刀，極力壓制異議的「假消息」，而對肆無忌憚的媒體、網軍、名嘴，縱容不咎，甚至曲以包庇。台灣媒體的墮落、新聞的失真、輿論之造假、媒體人之猖獗，幾乎完全可以說是NCC違背了原來的立法精神，成為政黨的附庸、打手所致，而毫無疑問，身為主委的陳耀祥，就是罪魁禍首。

鏡電視的風波，目前雖說是各說各話，但NCC歷來奉承上意，一以黨意為優先的作為，早已是看在民眾眼裡的，總統府、行政院雖加以否認，但衡以NCC歷來的作風、陳耀祥的行事，民進黨染指於NCC，恐怕已是不爭之事實。而陳耀祥於數位發展部部長失之交臂，能於鏡電視一役立功，恐怕未來發展亦是無可限量吧！

（作者為退休大學教授）