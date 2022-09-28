俄烏戰爭持續了7個多月，在推動烏克蘭4州合併公投前夕，俄羅斯總統普丁21日宣布，為了確保主權與領土完整，莫斯科將不惜使用核武，並強調「這不是恐嚇！」考量到俄羅斯面對的嚴峻情勢，包括俄羅斯軍隊在烏克蘭的年年重挫、普丁簽署的局部動員令引發逃亡潮，加上西方盟國持續援助烏克蘭，美國為首的北約國家已開始重新審視俄羅斯發動核戰的可能性。

早在9月8日美國總統拜登接受哥倫比亞廣播公司「60分鐘」電視專訪時，主持人就詢問總統，如果俄羅斯在烏克蘭使用化武或核武，美國將做何反應？對於此一問題，拜登自是連聲反對。不過，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾日前接受英國BBC訪問時表示，俄羅斯在烏克蘭的戰事已到了新的階段，現在正是危險時刻，不能對爆發核武戰爭的可能性視若無睹。

在過去一年中，普丁常炫耀俄羅斯核子軍火庫的威力，包括新型洲際飛彈與極音速飛彈的發展，但其主要目的只是希望對美國為首西方國家產生威懾作用。不過，現在俄羅斯的情勢比過去更為嚴峻，普丁如果發現俄羅斯的情勢失控，不無可能改弦易轍。

首先，俄羅斯外長拉夫羅夫最近為普丁的「局部動員」辯護，說俄羅斯面對的對手不是烏克蘭而已，而是整個西方世界。他的這番話也暗示，俄羅斯正面對生死存亡的關頭，為了救亡圖存，莫斯科不排除做出任何事情。

其次，曾經當過俄羅斯總統、現在是「俄羅斯國家安全委員會」副主席的麥德維夫22日透過Telegram宣布，為了確保俄羅斯的領土完整，俄羅斯將會動用包括核子武器在內的所有工具。

第三，未來若是烏克蘭戰事失利或是併吞公投的計畫失敗，造成普丁顏面盡失，都有可能促成他發動核武戰爭。近月以來，美國一直透過私下管道警告俄羅斯不要發動核武戰爭，否則後果不堪設想。

對於私下勸阻俄羅斯不要輕易發動核戰一事，美國姿態相當低調，既不希望在言語上過度刺激克里姆林宮，更不願大張旗鼓表示美國絕不會坐視不管。

在冷戰期間，美蘇兩國在古巴飛彈危機爆發時，曾經「眼球對眼球」，核子大戰差一點就一觸即發，可謂千鈞一髮。令人感到諷刺的是，冷戰期間沒有爆發的核武大戰，卻可能在今天引爆，為人類帶來毀滅性的核子的冬天。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）