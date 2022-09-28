北溪一號跟北溪二號是俄國向歐洲輸送天然氣的兩大管線，突然接連發生洩漏跟爆炸事故，歐洲股市大跌，北美能源大漲。

事情發生得突然，卻在關鍵時刻。歐洲開始天寒，能源不夠又狂漲。人民水深火熱，撐不住了。到處都爆發遊行抗議，要求各國當局不要抵制俄國能源。德國人更進一步，要求打開北溪二號。歐洲人想要活下去，所以對美國鬆動了，為什麼我們要為了美國製造的，美國要打的俄烏戰爭，把我們的生活賭上去呢？

在這個時間點，北溪管線爆炸，是誰幹的？北溪管線是俄國的生財工具，更是俄國對歐洲博弈的槓桿。管線爆炸，是俄國的損失。所以俄國不可能幹。俄國想賣能源，歐洲對抵制俄國能源，也開始鬆動。管線是歐洲生命線。現在歐洲還在用俄國能源，只是用得比較少。人民早就反對抵制，只剩政客還跟著美國跑。所以，管線爆炸，唯一得利者是美國，股市表現也證明。

歐洲市場上，挪威也有天然氣，也是美國天然氣競爭者。這次有條管線爆炸就在波蘭跟挪威簽了能源約之後。北溪一號管線的爆炸，一次在丹麥專屬經濟區，一個在瑞典專屬經濟區，好巧啊！

瑞典首相直接說「蓄意破壞」。芬蘭媒體卻拱火，說是俄國炸毀北溪管道，還要瑞典小心一點。波蘭竟然興高采烈，還感謝美國。澤倫斯基指控，是俄國的侵略與恐怖行為。但俄國為什麼要炸掉自己的飯碗？而且，直接把天然氣關了不就好了？它幹嘛炸？歐盟委員會主席馮德萊恩說，支持要調查，可歐盟又說，要推測事故原因還太早。

如果用刑事偵查的邏輯來看，只有一條真理，就是：誰得利，事情就是誰幹的。北溪管線被炸，俄國損失最大，一來損失銷售業績，二來損失談判籌碼。所以，俄國首先排除嫌疑；歐洲沒有了能源，損失非常大，眼看冬天就要來，根本嚇破膽。

所以，大體上，歐洲整體沒有動機自殺。這起事件，唯一得利者是美國。而且，一舉三得：一來，歐洲失去北溪管線，就再也沒有獲得俄國能源的途徑，也不會對俄軟化，只能團結在美國周邊，繼續抗俄。二來，可以斷了俄國賣能源給歐洲之路，又讓俄國背黑鍋。三來，美國天然氣將可以對歐洲通殺，一艘液態天然氣船淨利1億美元。

笑話，光為了這利潤，什麼傷天害理的事，都願意做。美國藉著北約控制歐盟，還有一些國家願意為美國效犬馬之勞。波羅地海三小國、波蘭都恨不得幫美國幹盡髒活。歐盟成立是為了抵抗美國霸權，但如今歐盟卻被北約挾持，成為美國犧牲歐洲人的大平台。

美國霸權的真面目是，為利益不擇手段。美國的無所不用其極，沒有底線。美國在全球搞暗殺、爆炸、顛覆的事蹟，罄竹難書。背叛自己盟友這種事，也常幹。

拜登在今年2月記者會上，公開威脅說：「如果俄國入侵，那麼將不再有北溪二號。我們將結束它。」記者問他「你如何做到這一點？這可是在德國控制之下！」拜登說：「我向你保證，我們可以做到這一點。」

拜登2月的威脅，就在歐洲即將鬆動，要跟俄國談判能源使用的關頭，就在歐洲馬上要天寒地凍的當下。實現了！

這就是美國。所以，誰炸了北溪管線？拜登早就告訴你了。

（作者為作家）