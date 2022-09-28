關於「九二共識」問題，民進黨的「答卷」是愈來愈後退，從「尊重1992年兩岸會談的歷史事實與求同存異的共同認知」，到「九二共識等於一國兩制」，再到「根本沒有共識可言」與「未達成任何共識」，從一張「未完成的答卷」到當下的「拒不交卷」。

就「九二共識」而言，「事件」層面的「面向呈現」是清晰的：來看看海協會與海基會雙方函件的原文。海基會的表述是：「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同」。海協會的表述是：「海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一。但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治涵義」。這是「事件」本身構成「事實層面」的呈現。

接下來是「詮釋」層面的「面向呈現」，國共雙方對待同一「事件」的主流「詮釋」是不同的：大陸堅持一個中國，不涉及一個中國的具體含義。台灣堅持一個中國，但同時堅持對一個中國的含義有不同認知。台灣方面後來將香港92年談判共識概述為「一中各表」，強調「各表」。大陸後來將香港共識概述為雙方「各自以口頭方式表述：海峽兩岸均堅持一個中國原則」，可以簡化為「各表一中」，強調「一中」。這是國共雙方主流的「詮釋話語」，除此之外，國共雙方的政治人物，基於不同的角度、切入、動機與理由，又陸續為「詮釋」作出不同的「加註」：如大陸政協主席汪洋版「詮釋」：求一個中國之大同，存兩岸分歧之小異；國民黨前主席江啟臣版「詮釋」：基於中華民國憲法的「九二共識」；乃至於國民黨主席朱立倫版的另類「詮釋」：擱置爭議、「沒有共識」的「九二共識」。

「詮釋」層面的「面向呈現」是五花八門的，但均沒有離棄「九二共識」四個字，不管各種「詮釋」本身相互之間的差異性乃至多元性有多甚，後者也是可理解的，對於同一「事件」的不同「詮釋者」的動機、立場、利益不盡相同，所切入的角度與敘述的重心也不盡一致，造致「敘述」本身的多樣化。但基於「九二共識」的合作一直為國共兩黨政治關係的基礎，也即是，一定存在某一「價值層面」的「共同可欲」，實現這些不同「詮釋」的「對話」。

事實上，「九二共識」四字，在兩岸的交往與交流中，已經超越了「事件」層次的價值，實現了符號本身的「象徵化」：作為當下兩岸關係能否春暖花開的通關密碼，其作用與意義已超越了1992年兩岸會談的歷史事實與求同存異的共同認知，而是將自身「象徵化」為「兩岸關係通關」的「祕鑰匙」，或者說「入場券」，具備了超越「事件」層次而本身自足的「價值」。如趙春山所言，「九二共識」在李登輝時代是進行事務性會談的「祕鑰匙」或「入場券」，在馬英九時代是維持不統不獨不武狀態的「祕鑰匙」或「入場券」。在當下，大陸仍將其視為合理化「和統、緩統」的「祕鑰匙」，而國民黨也將其定位為兩岸和平的「入場券」。正是在這些「價值層面」的「共同可欲」，國共雙方得以實現不同「詮釋」的「對話」，達致基於「各自表述之九二共識」的合作。

「九二共識」問題本身不只是「事件」層次的問題，或者說，已超越了「事件」層次的問題；「九二共識」四個字本身，已然比1992年兩岸會談的歷史事實更為重要，也就是說回顧這一歷史事實、乃至解構這一歷史事實，也無法摧毀「九二共識」的價值，它已成為一種「象徵」與「符號」。

關於「九二共識」的「詮釋」已有太多版本之「敘述」，而兩岸不同政治人物與學者亦各自「加註」不同的敘事切口與言說重心於其上，而這並不妨礙「九二共識」完成其功能：不同的「詮釋版本」，藉由某一「價值層面」的「共同可欲」，都能實現不同「詮釋」之間的「對話」與「通約」。那麼，何妨又多一個民進黨版的「九二共識」？問題的關鍵不在於「九二共識」本身，攸關它的「詮釋」已然是多樣而多元的。關鍵則在於民進黨能否認識與認可「九二共識」這一和平之「祕鑰匙」或「入場券」的價值：民進黨是真的希望兩岸和平嗎？（作者為四川大學政治系研究生）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※