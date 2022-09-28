因主持風格及節目內容不斷引發爭議，民視決定取消綠營名嘴周玉蔻所主持的節目在「民視新聞」53台聯播，改回頻道在152台的「民視台灣台」播出。因為53台被認為是新聞台的「蛋黃區」，而152台是所謂的邊疆區，因此網友戲稱周玉蔻是被民視打入了冷宮。

此外，周玉蔻發表聲明，自即日起暫停電視節目《辣新聞152》及廣播節目《新聞放鞭炮》主持，預定10月10日重返主持崗位。由於周玉蔻並未請辭、節目也未停播，因此暫停主持應該是為了避風頭。

前段時間十分囂張跋扈、綠營政治人物爭先恐後要接受她訪問的周玉蔻，突然間變成了民進黨的燙手山芋，人人避之唯恐不及，連周玉蔻天天表示敬愛、景仰的民進黨台北市長陳時中，都直言就是沒辦法叫周玉蔻「不要講話」。但他的民調確實受到周玉蔻的拖累，持續下滑中。

而就在此時，NCC突然就周玉蔻在今年初台中第二選區立委補選時的節目開罰40萬元，理由是內容不實。中二補選已經過了9個月，NCC偏偏選在這個時候處罰，除了讓人感覺蔡政府刻意切割周玉蔻之外，外界也不免聯想，NCC是不是想藉此彌補近日有關鏡電視審照過程中的東廠形象。

NCC總幹些莫名其妙的事，最近大家關切的是周玉蔻霸凌無辜第三者的假新聞，結果NCC開罰9個月前的事，針對最近的霸凌事件只說「會查，會查！」根本就是聲東擊西。如果沒有爆出NCC受命快速讓鏡電視通關的「總統級醜聞」，陳耀祥會丟出周玉蔻罰款案嗎？有這樣奴才般的NCC，台灣還有新聞自由嗎？