蔡英文政府管控媒體的黑手張牙舞爪。早先中天新聞台被關台，就流出蔡英文總統與蘇貞昌院長透過人事任命執行關台任務的訊息，結果完全按照蔡政府寫的劇本演出，後來華視頂替中天的頻道位置，也是按照執政當局的意旨而落實的。這隻看得見的黑手沒有歇止，去年底促成鏡電視執照申請過關，隨後運作其取代TVBS的黃金位置。知悉內情者對此早已言之鑿鑿，近日流出錄音檔揭露其中的關鍵性過程，更是有力的佐證，足以證明鏡電視是當局一手操控下的產物。

錄音檔揭露蔡政府護航

立法委員陳椒華揭露的3段錄音檔，暴露去年鏡電視股東會中，前董事長裴偉向大股東自曝關說過程，提蔡英文指示蘇貞昌趕快處理，蘇施壓通傳會（NCC）主委陳耀祥，訓令「快速讓鏡電視拿到執照」，英系大將洪耀福甚至向陳耀祥嗆明：「不要拖，這是總統的旨意，誰來做行政院長，這個案子都要過！」這段錄音揭穿執政當局運作鏡電視上壘的過程。

對於這檔實況錄音，總統府否認蔡總統曾和蘇院長談及此事，裴偉和綠營媒體更辯稱這份錄音檔經過「變造」，非屬事實。然而，鏡電視另一位前董事長陳建平證實，他也接獲吹哨者提供的完整音檔，可以證實的確是他本人當天以董事長身分擔任主席的股東會完整經過，內容也有各個與會股東之發言；未來因應各種法定程序需要，他願意依令提出該完整音檔予相關權責機關。

究竟是蔡總統、裴偉、綠媒說謊，還是錄音檔的提供者造假？依據當事人陳建平的說法，他已聽完全部完整音檔，可以證實的確是他當天以董事長身分擔任主席的股東會完整經過，內容還有各個與會股東之發言，皆屬事實。陳建平證實，在上開的完整錄音檔中，的確包含了陳椒華於立法院總質詢中所播放的錄音檔內容。由此可知，這份錄音檔信而可徵。

就算總統府和蘇貞昌否認，但從關中天到鏡電視過關，完全是從蔡英文到蘇貞昌再到陳耀祥一條鞭運作的結果，過程都有跡可循。裴偉在會中的說法更是活靈活現反映真實情況。他說，「那禮拜小英總統就立刻告訴蘇貞昌，這件事情人家已經做了最嚴格的處理，我們內容啊章程，沒有理由去拖人家，你一定要趕快去處理。」這段敘述太傳神了。如果蔡總統全未介入，光是否認是不夠的，必須裴偉公開承認一切是他編造的，是他假傳「聖旨」的；否則，他和總統府的否認之詞如何能取信於眾？

多數民意要求NCC關門

在更多可信的反證出現之前，我們相信確有其事，就是裴偉打通關節，由蔡英文親自指揮、親自下令，蘇院長受命指示，再經洪耀福傳達「聖旨」，致使一向軟骨頭的通傳會行禮如儀，照案過關。這正是蔡政府運作通傳會管治媒體的標準作業模式，從中天關台到鏡電視開台以及華視上位，都循這套SOP辦理。

蔡政府從執政以來，享盡了御用媒體的甜頭，「順我者興，逆我者亡」，棍棒與胡蘿蔔並用，不聽命者一律「清零」，不是關台就是移頻，比專制獨裁還過分。清一色的綠媒無不俯首稱臣，每天為執政黨擦脂抹粉，即使在蔡英文執政下民主倒退30年，這些綠媒也都山呼萬歲。蔡政府甚至豢養網軍名嘴，整天在節目上打擊政敵，從楊蕙如逼死外交部駐大阪處長蘇啟誠，到近日周玉蔻抹黑無辜第三者，在在說明蔡政府全面干預媒體的事實以及對社會的危害。

其中最軟骨的就是NCC，不但不秉持獨立機關的權責公正處事，寧願當個奴才，聽命當權者，甚至出賣專業，違背民主程序，打擊正派經營的媒體。這樣完全違背通傳會成立宗旨的機構，除了摧毀新聞自由、擾亂媒體生態之外，陳耀祥對媒體發展做出什麼貢獻？陳耀祥辭職已不足以彌補他對新聞自由和台灣民主造成的傷害，也難怪多數民意要求NCC關門。

蔡政府這隻干預與操控媒體的黑手，正是台灣言論自由與媒體自主的大敵。蔡政府豢養的這些媒體、名嘴、網軍乃至NCC，正逐步侵蝕社會梁柱、反噬民主根基。蔡政府伸進媒體的長臂如再不歇手，台灣民主危矣！