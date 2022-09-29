2012年8月，出發前往北京的那天，台北桃園機場前方排滿了返回北京的台灣人，那時我才知道原來真有這麼多居住在北京的台灣人。前面的中年台灣人回過頭，看著我那堆大包小包，掛上了一抹意味不明的笑容。「小妹妹，去北京玩啊？」

「不是玩，是讀書。」

「去北京讀書？為什麼？台灣的師資應該比北京好吧？」

「因為那裡機會多啊。」我說著「官方回答」，一邊在內心不解，為什麼台灣人聽到「去北京讀書」第一時間都是「台灣師資比較好吧」的反應？為什麼總會下意識地有「台灣應該比較好」的評判？

還有，他們知道我去大陸讀書的真正原因是……不想在台灣工作了嗎？這恐怕連我父母都不知道，他們認為我就是想「提升自己」，而不知道我是被台灣趕走的。

「那你畢業後會回台灣嗎？」中年台商又問了。

我掛起招牌的官方笑容，「有機會還是會呀，畢竟這裡是我家嘛。」

「我不會回來工作了！」我心裡說著。

拿好機票，我回頭看了一下桃園機場，中年台商對我笑瞇瞇地揮手，祝我「一切順利」；機場服務人員笑瞇瞇地對每個客人彎腰致謝……啊，多麼可愛的人情味，這是台灣一直引以為豪的。

「待不下去就回台灣，拚不過別人沒關係，身體顧好啊，吃東西小心啊，過馬路也要小心……」爸媽在我耳邊滔滔不絕地念著，平時覺得很厭煩，如今聽來也挺可愛。我不會拚不過別人的，我會用盡全力在那裡生活下去。

台灣再見。我在內心說了一聲。

為什麼我打定主意不會回台灣工作？因為我在這裡會是個失敗者，我感覺這是不可逆轉的、是注定的。更具體的說，我在台灣活了22年，如今已經沒有感覺在台灣繼續生活，我的工作、我的未來會是有希望的。

我再怎樣努力，未來的願景不會越來越好了，不越來越壞就不錯了──這就是我熱愛的家鄉帶給我的唯一想法。

別急著把我貼上標籤如「反台」、「賣台」、「背棄台灣」或是「不愛台灣」，我大可以像許多爭先恐後離開台灣，去新加坡打工的年輕人那樣，用冠冕堂皇、大家都愛看的說詞來包裝「我只能離開台灣」這個事實，比如「我愛台灣，只是迫於生活離開」。這樣說很無趣，不是嗎？終究是選擇了「錢景」啊。

我愛不愛台灣，對台灣的經濟狀況來說根本無關緊要。現實是，過去的發展逼走我們這些年輕人，這又是誰的錯？反正我沒有興趣研究了。

我這樣的傢伙在台灣，如果不離開就沒什麼出路了。我的未來在二十多歲的時候似乎就已經寫好結局──到了四十歲、五十歲都不會有多好的薪水，住在爸媽的台北房子裡，不用付房租所以也不會有生存壓力。然後，就這樣過一輩子，彷彿能看到六十歲的退休生活。

不要誤會，我不是什麼社會邊緣人，我是輔仁大學傳播學院的畢業生，輔仁大學，台灣私立學校排名數一數二的，根據我們老師的說法，我們學院出來的畢業生好評度在業界頗高。但是，從大三那年開始實習開始，就知道我是社會上的輸家。大四快畢業那時我和朋友去參加了一場校園招聘，朋友沿途被好聲好氣地對待，那些招聘人員對他堆滿微笑，「這邊請」、「希望您能參加面試」。

而我呢？清一色是「喔，履歷收下了，你可以走了，後面還有好多人排隊呢」，更有直接一點的回答「你這種畢業生滿街都是，沒什麼突出的吧。」

我大學四年成績排行都是班上前五，有名牌企業的實習經歷，而朋友呢？大學宅了四年，成天在宿舍打遊戲，但他注定比我有競爭力。他是理工科系，而我是讀傳播的，這就是唯一的差距。他注定一畢業三萬到四萬台幣，而我，只有兩萬五的價值，並且所有企業都想辦法壓到兩萬二，還理所當然地問你「能加班吧？什麼，晚上十點後會想睡覺？你以為工作到晚上十點就算加班啊？」

後來我找到一份秘書的工作，月薪三萬台幣，開心死了，這算是私立大學中起薪偏高的。我的工作集活動策畫、聯繫在線廣告商、行政助理、端茶倒水、喝酒應酬為一身，幸好公司的人都挺好，公司在台北市區，樓下有十幾元人民幣的炸雞腿飯和放滿料的海鮮粥。

如果把餐飲費提升到一餐三十元到四十元人民幣，可以選擇的還有滿滿雞肉或蛤蠣的意大利麵和地道的日本拉麵，平價又好吃是台北上班族最好的福利。

後來我到北京發現一杯咖啡竟然要三十元，而且難喝得要死，在台北買一杯濃郁香醇的咖啡只要一半價格。

在台灣的生活模式是這樣的，只要你不看新聞、不知道那些令人厭煩的政治人物在做什麼的話，就可以不斷用好吃的食物、超好的服務和溫柔的人情味來麻痺自己。台灣也沒什麼不好的，在這裡過一輩子有何不好，對吧？

在外人看來，當時的我完全沒有「逃離台灣」的必要性，新聞上都說大學生畢業等於失業，我有同學因為找不到工作延遲畢業或讀研究所，就是想躲在「學生」的保護傘下。據說台灣三十到三十四歲的勞動人口中有許多薪資不到三萬台幣，而我的第一份工作竟然就有三萬塊，公司是大約兩百人的中型企業，還是台灣熱門的餐飲公司。

我甚至有一個學歷高、家境好的男朋友，在台灣熱門行業工作，大學畢業沒兩年一個月收入已經快五萬台幣。到底還有什麼不知足的呢？

（郭雪筠/台北女孩看大陸）

（本文節選自郭雪筠新書《我在北京》）