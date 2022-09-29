聯合國大會在紐約舉行，形成中、俄聯手，對抗美國為首的西方民主國家，台灣問題更是熱門話題。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）9月23日在聯大發表演說時提到歐盟支持台海穩定。台海局勢緊繃之際，歐美領袖罕見連袂藉此國際場合強調台海和平穩定的重要性。

另一方面俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）9月25日發表演說時嚴詞批評華盛頓，並指責美國在台灣問題上「玩火」。而中國大陸外長王毅，在聯合國四分鐘的演說，大篇幅都在談台灣議題。他表示，只有實現統一，台海才能和平。他說：「任何試圖阻擋中國統一大業的行徑，都必將被歷史車輪輾碎。」

近兩年來愈發關注印太地區的歐盟，早已受到了台海局勢的影響。據政治新聞網站Politico報導，兩名知情外交官透露，歐盟最高情報官員取消了對台灣的訪問。根據這兩名外交官的消息，歐盟情報與形勢中心主任莫爾加多（Jose Casimiro Morgado）原定10月低調訪台，會見台灣政要。然而在台海緊張局勢不斷升級之際，北京方面掌握了相關信息，並向歐盟表示意見，要求取消這次原本異常敏感的訪問。

消息曝光後，一名了解此事歐盟官員簡短回應表示，莫爾加多並未打算訪問台灣，他本想通過電話聯繫當地官員，只是計劃要與台灣官員通電話，但有鑑於中國對美國眾議院議長裴洛西上月訪問台灣的反應，莫爾加多決定取消這通長途電話，這與台灣方面知悉的訪問行程相去甚遠。

中國駐歐盟使團在被問及莫爾加多的最初計劃時表示，中國一貫堅決反對與北京建交的國家或組織與台灣進行任何形式的官方往來。無獨有偶，歐盟最高外交官波瑞爾（Josep Borrell）9月13日正巧在歐洲議會大會報告對台關係，相較去年同一場合，今年他直接反映歐盟想兼顧一中、台灣，以及現狀的困難。

歐洲議會才剛結束了第一場全體大會，就安排了歐盟外交和安全政策高級代表兼執委會副主席波瑞爾在議程第2天報告歐盟與台灣的關係。距離他上次在議會以台灣為題報告不到一年，再上一次則是2019年，可見台海情勢的重要性提升。

波瑞爾在議會指出，他本人和歐盟最高政治層級官員都沒有訪台計畫。另一方面，他透露裴洛西訪台時他正好在柬埔寨金邊參加東盟會議，與美國國務卿布林肯、中國外長王毅、俄國外長拉夫羅夫等人即時追蹤裴洛西訪台的事件並交換了「有趣的討論」。

無立場「調停」中國內政

由於裴洛西訪台，很多西方國家也跟著效仿，日本議員更是前後組團訪台，引起台海局勢更加高度緊張，歐盟的態度也備受關注。

波瑞爾先是對於局勢升溫表達「嚴重關切」，接著更是提出歐盟願意擔任台灣海峽危機的「調解人」。他大言不慚地將歐盟定位成台海局勢的「調解人」，真實意圖就是將台灣問題國際化，公然干涉中國內政，引起國際間的爭議。

一般來說，當兩個主權國家產生矛盾時，其他國家或者國際機構可以介入調解，但是這在兩岸關係上完全不適用。台灣是中國的一部分，台灣問題是中國主權範圍之內的事情，歐盟或是任何其他國際機構都沒有資格插手。

而台灣的主權所屬問題，波瑞爾自己已經給出了答案。他說:「台灣不是聯合國的成員。它不被承認為一個國家。因此，我們保持戰略模糊性。」這樣的表態就展現出了典型的自相矛盾，不只是他國的內政指手畫腳、說三道四，更顯露出西方國家莫名其妙的優越感。

一中原則不可動搖

波瑞爾在報告歐盟與台灣的關係指出，歐盟在台灣直接投資存量計達450億歐元（約新台幣1兆3963億元），是台灣最大投資來源，尤其以台灣半導體的全球地位，「很自然會使歐盟更看重與台灣更多更廣的合作」。他以此為理由強調，歐盟的一個中國政策並不妨礙歐盟持續且強化與台灣的合作。

事實上，上周歐盟執委會負責內部市場業務的執行委員布勒東（Thierry Breton）在荷蘭一場論壇中卻直接指出半導體「不能依賴台灣」，直接打臉波瑞爾。布勒東說：「我們來想像，為了某個理由台灣明天被封鎖了……不到兩週全世界就會失去晶片製造產能。」

歐盟若是繼續夥同美國火上加油、肆意橫行地操弄台灣議題甚至出面干涉，恐不只是惡化中歐關係，還會加深台海局勢的緊張程度，提高台海爆發武裝衝突的可能性。屆時，世界真的會在很短的時間內失去晶片製造產能，歐盟亦將得不償失。

歐盟近年來對中國的態度越發強硬，如今將中方視為高度敏感的台海議題端上聯合國大會講台，但顯然不敢挑戰「一中政策」，因此只是談到並未深入論述立場。

「一中政策」是中歐關係的政治基礎，歐洲在中歐建立外交關係之初就在台灣問題上作出了公開和明確的承諾。作為一個成熟的區域性政治和經濟合作組織，歐盟應避免插手台灣問題，更不應讓台灣問題成為提升中歐關係的障礙。

（作者為台灣國際戰略學會研究員、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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