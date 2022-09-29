林佳龍質疑侯友宜特權入學警大博士班，警大原本「聲明」一切符合規定，之後又出面否認，說警大沒有任何聲明，是公關室承辦人「未獲授權」；而不聲明的原因是警大要「學術中立」，不介入選舉衝突。

真正的「中立」是該怎麼辦就怎麼辦，英國倫敦大學沒有因為蔡英文總統要選舉，就不證實她的學位；台灣大學沒有因為林智堅要選舉，就不審查他的論文，這才是真正的「中立」。

警大說承辦人「擅自將自己辦理業務所繕寫的個人筆記資料，在未經長官核准授權下，以LINE傳送給記者參考」，這表示說明的內容沒有錯，既然沒有錯，為什麼警大不公開呢？

有民眾被流氓毆打，問旁邊的警察為什麼不介入，警察說：「我要保持中立」；現在警大看著侯友宜被林佳龍污衊而不出來澄清，也差不多就是這樣子，而背後的原因，當然是政治力的介入。

警大是內政部的下屬，要看執政黨的臉色，現在是民進黨一方面造謠侯友宜的入學資格，一方面影響警大不予以澄清；行政權能夠不中立到這種程度，難怪會與周玉蔻臭味相投。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※