近日許多專家學者，將美偵察機抵近大陸沿海、中共海軍抵近白令海之舉措，引用毛澤東戰略：「你到我家來，我到你家去」比喻。事實上，中俄意圖，遠不只此！

據國內9月27日引述國外媒體26日報導，美國海岸防衛隊（Coast Guard）「金波」（Kimball）巡邏艇，於9月19日在白令海（Bering Sea）執行例行性巡邏時，首先發現中共055型萬噸級導彈驅逐艦，在阿拉斯加的吉斯卡島（Kiska Island）北方約138公里處航行。另外還發現，中共軍艦2艘和俄羅斯軍艦4 艘組成遠海編隊在美國專屬經濟區內行駛。美海岸警衛隊「金波」巡邏艇為確保區域內美國軍艦安全及商業航行自由，對中俄艦隊進行監視。中俄海上編隊在白令海海域進行巡航任務，引發國際高度關注與好奇中俄軍事意圖。

另，9月27日晚間日本防衛省統合幕僚監部公布，中共海軍編隊3艘（055型驅逐艦/101、054A型護衛艦/546、903A型綜合補給艦/902），先由日本東部海域之西太平洋南下經小笠原群島往西航行。俄羅斯艦隊4艘（1155型無畏級大型反潛艦543、20380型守護級護衛艦333、335、339）尾隨中方編隊，鄰近日本東京以南海域後，向西航行。中俄海上聯合編隊在日本東部海域活動，再度使得日本自衛隊繃緊神經一路跟監。

首先，上述中共海軍編隊3艘作戰艦船，為北部戰區海軍隸屬山東青島第1驅逐支隊055型萬噸級驅逐艦南昌號/101、054A型護衛艦鹽城號/546，以及第1作戰支援艦支隊903A型綜合補給艦東平湖/902等，8月29至30日由黃海經對馬海峽往日本海，參與俄羅斯9月1日至7日俄羅斯「東方-2022」戰略演習；並與俄羅斯太平洋艦隊反潛艦、護衛艦、潛艦與海航兵力，在日本海進行聯合反潛反艦防空等科目訓練。9月3至4日前者之中、俄海軍艦船，先後由日本海經宗谷海峽往北西太平洋進入。

俄羅斯衛星通訊社9月15日引述俄國國防部消息報導，作為國際軍事合作計畫的一部分，俄中兩國海軍軍艦正在太平洋水域進行第二次聯合巡航。期間是逢俄羅斯總統普丁和中共國家主席習近平於15日在烏茲別克舉行的上海合作組織成員國元首理事會第22次會議期間舉行會談。中俄遠海編隊，19日進入阿拉斯加的吉斯卡島北方之白令海海域。

其次，回顧中共北部戰區海軍055型驅逐艦/101、052D型驅逐艦/119，與903A型綜合補給艦/903，曾於去（2021）年8月22日由黃海經對馬海峽往日本海。8月24日前3艘艦船、及情報偵測船/799等共4艘，8月24日續日本北海島奧尻島西南約200公里處海域，過宗谷海峽後，入西太平洋進行遠海訓練活動。依據美國國防部相關網站9月12日發布資訊，上述中共遠海編隊於「近日駛入阿拉斯加州阿留申群島的美國專屬經濟區，美方派出巡邏艦監視」。日本防衛省統合幕僚監部於9月11日再度發現上述共軍遠海編隊由日本東部海域經大隅海峽向西航行，北上返回駐地歸建。

再者更早，追溯至2015年9月初中共北海與南海聯合艦隊作戰艦船5艘，於中俄海上聯合2015（II）軍演後，由日本海經宗谷海峽後，往白令海海域進行遠海訓練任務，並沿著日本東部海域，9月11日在宮古海峽以東海域，南海艦隊艦船繼續南行往駐地航行、北海艦隊由宮古海峽北上歸建。

此次，中俄海軍艦船編隊依據9月27日航向位置、2021年與2015年航跡、航速，近日將先後通過大隅、抑或宮古海峽，往東、黃海歸建；俄羅斯編隊繼續經對馬海峽進入日本海歸建。

最後，許多專家學者，將美偵察機抵近大陸沿海、中共海軍抵近白令海之舉措，引用毛澤東戰略：「你到我家來，我到你家去」比喻。但就白令海的地緣位置，實為中俄海軍艦隊聯合守護「北極航道」、中共「北極冰上海上絲綢之路」的經貿開端。

中共於1996年北極理事會成立後，成為國際北極科學委員會成員國。1999年開始運用「雪龍」號科研船進行北極航道探航與科學考察活動至今。2013年成為北極理事會正式觀察員國，2018年首度發布《北極政策》白皮書，中共自認為「近北極國家」。為了維護中共國家海外利益，研究《聯合國海洋法公約》等條約，爭取北極航道航行自由權的合法性。

現北極洋受到地球暖化的影響，造成冰山以及冰薄海面之冰融速度增快，有些冰薄海面，逐漸形成航道。中共試想未來北極航道形成經貿航行的便利性增加，位於東亞的中共與俄羅斯商貨船無須耗費航程時間，下南洋繞南半球，遠赴歐洲經貿。走北極航道可以縮短航程，將提升中俄與歐洲國家經貿往來的時間及頻率。基於上述，中共「經略北極」將從法律面、科研面、經貿面著手，並以軍事支持前三者，以等待時機成熟。延續中共「一帶一路」策略，往北擴及「冰上海上絲綢之路」。繼續運用中共海軍「遠海戰略」支持後者，中共北部戰區海軍有可能將增加新任務，即為維護國家「北極航道」海外利益。對此，推斷中共經略北極模式：「科研船先探路、海軍艦船跟隨、經貿商船維穩」，後續商貨輪的航行，現在正是摩拳擦掌的時刻。

再者，從中俄海軍編隊艦船噸位、裝備年代等觀之。中共每艘艦船的製造年代、噸位與武裝均優於俄羅斯太平洋編隊，並且中方的海上作戰群先行於俄羅斯海上作戰群的這種場景，真的顛覆我們以往在冷戰時期，前蘇聯海軍戰略是「近海朝向遠洋海軍」、中共海軍戰略是「近岸往近海防禦」的想像。

但隨著蘇聯瓦解，俄羅斯與烏克蘭軍工複合體急需資金維持。隨後十年中共運用「改革開放」經改的成果，支持中共向俄烏兩國軍購海空軍先進機艦，並取得軍科技術轉移，造就現在中共海空軍裝備提升。中共海軍得以在近十年多，以下水餃的造艦模式，組建大型遠海作戰與後勤艦船，使整體作戰防禦能力由「近海防禦」往「遠海防禦」發展。

對此，中共海軍新任務由維護國內領海主權，向外執行維護國家海外利益，未來「北極航道」海上通道安全將是共軍關注的重點，支持該國經貿船隻在此區域航行安全。中共整體從法律、科研、經濟、軍事等全面超前部署「經略北極」之舉，將不容小覷。

（作者為中共軍事觀察家，文化大學國發所博士）

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