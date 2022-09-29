依據經濟合作暨發展組織（OECD）最新預測指出，日本今年的名目GDP為553兆日圓，如果按1美元兌140日圓換算，則為3.9兆美元，是自1992年以來時隔29年首度低於4兆美元，顯示以美元計算的日本經濟規模正在萎縮。再者，如果以相同的匯率換算，目前平均年薪3.11萬美元更是1990年前後水準，已造成日本的購買力和人才吸引力下降。

上述是OECD的例行預測，其背後卻又似乎說明，日本不論經濟規模、平均國民所得，或是薪資年增率、國民購買力，皆倒退至30年之前水準，別說其經濟規模於2010年被中國大陸超過，淪為全球第三，甚至長期以來以日本經濟發展為標竿的亞太四小龍之人均所得，在數年內可能超過日本，更是反映著日本民眾浪費30年幹活的悲哀。

由於今年以來美元兌換日圓匯率劇變，雖目前無法預測日本今年名目GDP是否跌破4兆美元，但其所代表的意義不同。亦即以經濟規模來比較，日本今年GDP與1992年的3.91兆美元接近，回顧該年全球GDP規模25.4兆美元，日本排名第二，全球占比14.9％，是排名第一的美國6.52兆美元的59.9％；在此同時，比較2022年估值3.9兆美元，占全球GDP估值86兆美元之比重僅有4.5％，是排名第一美國估值23兆美元的16.9％。如果比較1995年日本所創造的5.6兆美元高峰，全球占比高達17.9％，撫今思昔，更有如天壤之別。

檢視日本當前困境，除了短期因素因今年日圓兌換美元大幅貶值，從年初的110日圓左右，劇貶到最近的145日圓，而造成以美元計算的GDP大幅萎縮之外，其最根本的長期因素，莫過於過去30年以來，日本經濟成長陷入停滯現象。雖此一期間歷經阪神災後重建，以及安倍經濟三箭振興呈現短暫復甦，但大致維持1％上下，甚或是偶爾衰退，乃至被稱為失落的30年。

在堪稱淒慘的經濟背景下，日本人均所得更加悲涼。依據OECD資料統計顯示，日本平均國民所得曾經是在歐美之上、位居全球五名之內。舉例來說，1995年日本人均所得高達4.42萬美元、位居全球第三，美國僅有2.87萬美元，是日本的64.9％；但比較去年日本人均所得3.95萬美元、全球排名退居34名，美國人均所得已增加到6.94萬美元，是日本的1.76倍，無疑顯示過去30年以來日本經濟所呈現的脆弱，是導致陷入長期低薪泥沼的關鍵。

誠如經濟學者大前研一在其「低端慾望社會」一書中指出，日本在1990年代經濟泡沫後，薪資陷入停滯，造成年輕族群失去志氣與人生願景，加上面對失業威脅，使得年輕族群失去創業和成功欲望，讓日本的社會淪為「低端」現象。此一現象與二次戰後日本嬰兒潮一代的思維有所不同，亦即嬰兒潮一代在貧窮缺乏物質環境下，誘發其為扭轉人生命運，而孕育奮鬥決心，在這些良性因素相互作用下，促進日本經濟呈現蓬勃發展。

過去30年來日本經濟所存在的問題，其實正是目前台灣經濟面對的困境。亦即1990年代中期之後，雖台灣政治隨著轉型邁向民主，但許多經濟政策規劃卻又受到民粹干擾，以迎合高層旨意為前提，加上部分官僚缺乏前瞻動向素養，甚至無法洞察趨勢能力，造成其在執行上僅能採取老方法、老藥方加以敷衍或因應，導致台灣在無形中步上日本「低端社會」後塵。

台灣屬於小型經濟體系，在國際開放潮流下，雖難以成為產業的主導者，但卻又勝任技術創新之先驅者。尤其面對美中貿易糾葛、新冠疫情衝擊衍生國際產業供應鏈重組之下，除了接軌國際產業發展脈絡之外，必須積極推動例如：高附加價值產品、關鍵性零組配件、國際供應鏈關鍵產業、自有性品牌國際行銷產業等，並以創造高薪就業機會為前提。

由於國際環境劇變，全球市場需求減弱，導致經濟成長走緩，已成為未來各國政府的隱憂。此一情勢對以出口驅動經濟成長的台灣而言，其所受到的衝擊更加深刻。在此同時，我們希望政府在提振經濟政策上，並非以選舉為考量採取撒錢換取短暫政治利益，而是從建立競爭優勢的思維規劃長期發展路徑，以及從國家迫切需要哪些投資的立場促進產業創新轉型。唯有如此，始能加速驅動台灣經濟脫胎換骨，進而解決低薪困境。