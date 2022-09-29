猶記得時任衛福部長陳時中在面對立委提問疫苗與經濟問題時，金句回應：「世界怎麼跟得上台灣？」不料日本卻從送台灣AZ疫苗，讓蔡政府感恩戴德搭起所謂疫苗外交的大戲棚，到如今開放自由行卻不承認高端疫苗，台人赴日必須多花3500元PCR檢測費方可成行。日方此舉恐怕會讓自忖「台日友好」的朋友們顏面無光。

與此同時，陷入北市長選戰困境的陳時中，當聽到高端疫苗未列入日本自由行認可疫苗之列時的反應，竟不思檢討在部長任內未盡自己所說「超前部署」之責，導致高端疫苗不符日本方面規範慘遭排除，反而急拉中、俄下水，強調兩國自製疫苗同樣不受日方承認。

陳時中拖中、俄下水的神邏輯言猶在耳，就傳來日本擬承認中國研發的科興疫苗在自由行開放範圍內，不管日方是基於政治因素還是疫情考量，無疑都是對陳時中的一記重重的打臉。

回想陳當部長時，曾就開放接種中國疫苗問題，稱台灣目前禁止輸入中國疫苗、施打中國疫苗的保障較低，以及中國疫苗保護力令人質疑，表示不考慮開放施打中國疫苗。

結果過不了多久，政府就認可中國科興、國藥疫苗，只因前兩者是民眾在國外接種由世界衛生組織（WHO）核發緊急使用清單（EUL）的廠牌疫苗。為此陳時中只好辯稱登錄只是證明打過的事實，可能是以此迴避之前所稱中國疫苗保障低、保護力令人質疑的矛盾說法。

事後看來，陳時中每次的說法明顯都隱含著政治動機，而非專業防疫考量，也才顯得說法破綻百出。

世界跟不跟得上台灣未可知，但日方捨高端就科興的現實作法，恐已讓自忖「台日友好」的台灣朋友傷透了心，也會讓陳時中在為北市長選情焦頭爛額之際，還得絞盡腦汁再想出神邏輯，好給支持者一個說法。所謂業力引爆果真其來有自。

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