驚聞民進黨各派系都在搶奪電視台經營權或是主掌介入媒體經營。黨政軍退出媒體本來是民進黨當年大聲疾呼的主張，結果執政後大力掌控媒體，如今連派系都深入經營，政治紛亂不是沒有原因。

民國50年代，出身蔣介石官邸的王惕吾，合併三家報紙，創聯合版（聯合報前身）因財力需求，引入台塑王永慶的資金，但為蔣氏父子反對，因他們以大財團控制大媒體，利用民意影響政府政策及社會輿論，期期以為不可，使王惕吾只能退資改向台塑集團借予，我們佩服蔣氏父子的遠見。

民進黨在野時，高喊黨政軍退出媒體，目的就是要清除國民黨掌控媒體資源，民進黨執政後就利用控制媒體掌控民意，為所欲為，形成政府的腐敗。派系鬥爭與分贓的情況橫行，利用入主國營事業的機會，藉權藉勢掏空政府，輸出國企資源，肥了政客及其派系。

在民進黨設計陷阱，讓國民黨在後蔣經國時代真讓黨政軍勢力退出傳媒，並開放媒體自由經營後，民進黨不少人轉而經管傳媒事業，政府則利用國家預算收買傳媒老闆，就如「三民自」時代的來臨，掌控輿論風向，為其政黨及派系搜刮利益，並主導民意，培植經援一些像周玉蔻、蔡玉真、楊蕙如的不良傳媒人，為錢敗壞政風及社會！

現在進入到民進黨派系控制媒體的時代來臨，英派在其黨內是新的山頭，如果加上鏡電視傳媒集團，那麼「英派」將如虎添翼，無人可擋，所以鏡電視的取得執照、及上架播出是蔡英文想要的結果，她的心機之深，卻造成黨內派系對媒體的掌控競逐，邪惡勢力籠罩媒體生態，想來不寒而慄。

如果民進黨各派系都擁有傳媒，那將是台灣民主走向衰敗及滅亡的開始，善良的台灣人民，你能容忍嗎？

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