去年1月6日中午，落選了，但是還沒有交出總統職位的川普，在白宮欄杆外面廣場的講台上激憤發言，講了約1小時。結尾時他說，「你們要敢於鬥爭，你們要勇猛地鬥爭（fight like hell），否則你們就沒有了這個國家。」他呼籲他面前的群眾前往國會山莊，並說他隨後也會去。聽完了他的講話，據警察估計，約10000至15000的群眾，沿著賓州大道浩浩蕩蕩地湧向大道另一頭的國會山莊。他們有人帶了槍，有人帶了棍棒，有人帶了辣椒噴霧器，甚至還有一個執行絞刑的木架子。

視頻無數次放映他們闖入國會山莊的亂象，此地不需要多作描述。國會山莊是民主的殿堂，在民眾心中，它神聖地位還超過白宮，當暴民們突破了警察的阻擋，破窗而入，嚇得民意代表四處躲藏，並威脅要吊死副總統，那一瞬間，雷根當年所說的「山顛的城市」，就被這股逆流沖到了谷底，而「自由的燈塔」也黯然無光。

茲事體大，眾議院成立了10人特別委員會，調查這次暴力攻擊國會的始末。經過1年的取證和聽詢，大致情況已經瞭然：2020年11月3日，大選分出勝負之後，川普並沒有按照歷來的優良傳統，向勝方發出祝賀，表示支持及全面配合權力的和平轉移。恰好相反，他指責拜登選票作假，偷去了本來應屬於他的寶座，並且立刻著手跟支持者計劃如何奪回白宮。1月6日的行動是川普和他的手下如班農等鼓動支持者採取的行動，目的就是要阻止國會算票，從而否定拜登的勝利。

這是美國有史以來最大規模的暴力政變，雖然未遂，但是其震撼力異常巨大。更詭異的是，今天，在特別委員會把聽詢通過CNN電視台全時廣播，隨後又發生聯邦調查局突襲川普在佛羅里達州的海湖山莊，發現他自白宮搬出大量國家機密文件，顯然違法。即便如此，九月初《紐約時報》民調顯示，他的支持率仍然高達44%，幾乎沒有變化。

更有甚者，夏天兩黨在各州舉行預選。據公共電視台的調查，因為有他站台，4名候選人擊敗了現任候選人，而他肯站台的條件是，這些人必須支持他的立場，即拜登的勝選是偷的。在眾議院內，有10名共和黨議員去年曾經投票彈劾他，其中5位參選，3位落選。目前，參加期中選舉的共和黨候選人中有許多是所謂的MAGA候選人，也就是支持「使美國再偉大」的候選人。

根據一個專門預測選情的Cook 政治報告，在即將到來的期中選舉中，在衆議院選擧中民主黨穩拿的有191席，共和黨213席，兩黨激烈爭取的有31席。如果把這31席的選民傾向納入考慮，那麽民主黨可能拿到214席，共和黨221席，也就是拜登的黨將淪為少數黨，拜登成為跛腳鴨總統。這樣，他提出的大部分議案在他任期的後兩年將很難通過。更嚴重的問題是，許多MAGA議員在競選活動中公開宣稱，一旦當選他們將立刻提出彈劾拜登的議案。

自從川普當選總統之後，許多報章雜誌的政治評論都在討論美國民主政治的危機。就在9月18日，《紐約時報》的頭版在「民主受到挑戰」的標題下，用整整4版的篇幅來談這個民主危機。它指出，美國民主受到的威脅是前所未有的。1週之後，9月25日，它的社論的標題是「民主的威脅就隱藏在我們面前」。它說，就在川普敗選之後，全國各地的共和黨議員開始提出嚴格限制選民資格的議案，甚至設法控制各州的算票機制。它指出，到今年5月已經有20州通過了三打這類的議案。

在川普當選之後兩年，兩位哈佛的政治學家，Steven Lvistsky 和Daniel Ziblatt，合寫了《民主如何死亡》一書。他們非常擔心川普對美國民主制度的破壞，但是並不認為他是民主危機的主要問題。美國的民主危機並不始於川普，而是因為許多民主制度的要素被不斷侵蝕的結果。他們雖然仍然把民主簡單定義為言論自由、公平選舉，可是實際上民主制度是一個脆弱而複雜的制度。他們指出，過去30年間，美國民主制度的許多因素被逐漸弱化，這包括：政黨把政黨的利益放在國家利益之上；政黨把對手視為敵人，不是共同為國家解決問題的搭檔；過去，政黨的核心人物發揮了「守門人」的功能，防止極端分子進入主流，而這個功能由於1968年的群眾運動所迎來了全民預選而喪失；過去，政治領袖對自己的權力有所克制，對政治慣例和規範主動遵守，對不同意見給予容忍，而這些素質也逐漸喪失；最高法院2010年關於「聯合公民」的判決，容許利益集團籌集天量的金錢，影響選舉活動；社交媒體的流行助長了謡言和極端言論的氾濫，促使極端政治組織的滋生和擴大。

總之，美國的有識之士對當前的民主危機是憂心忡忡。至於美國是否能回到哪個「山顛的城市」，的確是一個難以回答的問題。

（作者為中美論譠社理事）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※