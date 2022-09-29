日前內政部長徐國勇出席活動時表示，隨著經濟成長，維持房地產穩定及健全發展相當重要，台灣不是只有台積電是「護國神山」，還有房地產相關的「護國群山」，大讚「不動產業是真正的火車頭」。不過對此，時代力量立委王婉諭反批荒謬，「台灣的高房價才是壓垮年輕人的萬重山」。

然而，到底誰荒謬？誰無知？誰為了蹭議題？沒有底線自曝其短？

徐國勇27日出席「2022年第一屆旺旺中時房產金牌獎頒獎典禮」，在致詞時講的非常清楚，他提到，過去說起台灣的經濟，不外乎是台積電、聯發科（2454）等兩兆雙星產業，但房地產的相關產業也是台灣經濟發展命脈。

徐也提到，房地產經濟帶動砂石、玻璃、鋼鐵、水泥等上游產業，以及下游的裝潢、家具、房屋代銷等。因此台灣不是只有台積電是「護國神山」，還有房地產相關的「護國群山」，並大讚「不動產業是真正的火車頭」。

徐國勇並強調，維持房地產穩定相當重要，房價暴漲、暴跌都不是房地產業想要的，房價暴漲，大家都不願意賣，等待更高的價格；房價暴跌，大家都不買，都在等待更低價出現，最好的狀況是房價維持穩定，隨著經濟成長慢慢地上來，健全地發展很重要。

房地產產業對於國家的經濟發展及人口就業相當重要，其原因如下：

一、房地產行業，在世界各國都是重要的經濟發展指標型產業。一個國家的房地產產業發展的好，說明經濟有活力有增長，才使不動產需求旺盛。

二、房地產相關產業，從上下遊，為台灣創造數十萬的就業人口。房屋仲介、代銷人員，目前就有5萬人以上。2020年底，整體營造業從業員工約13萬8千多人，其中專門技術及管理人員占58%，工程技術工及普通工39.6%，這些還不包括上游原物料製造，以及下游裝潢、家具、電器等需求，可見房地產業為就業市場提供了大量就業機會。

三、一個健康的經濟體，房地產業在GDP都占有相當的比例。2020年根據主計總處統計，房地產占每個家戶資產高達46.6%，而營建業占台灣GDP也超過10%。房地產既解決所有人「住」的品質，從上下游各種交易中產生的稅收，也為社會福利、經濟發展提供基礎，是一個國家預算，不可或缺的財源。

因此，不動產產業和金融業、製造業、晶圓代工業一樣，都是經濟發展的火車頭，所以說房地產是「護國群山」，徐國勇並沒有說錯。

高房價當然造成無房族和年輕人的生存壓力，政府都有採取各種手段調控，抑制房價暴漲。此外，政府也透過興建更多社會宅，提供租金補貼，推動空屋包租代管，來減輕年輕人負擔，推動居住正義。

然而，不合理地歧視，污名化房地產行業，只會適得其反。到時候不是住不起、買不起房子的問題，房地產行業垮了，導致的影響，會讓經濟無法均衡發展，恐怕讓人連「吃」都吃不起。

房地產產業不是不能檢討和調控，但應在經濟發展和居住正義間取得平衡。如只用政治和煽情語言，抹殺整個產業，絕不會讓我們明天的生活過得更好。

（作者為大學助理教授）

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