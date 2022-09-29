桃園市長的選情，有別於早先多數民調認為張善政領先鄭運鵬，中廣與蓋洛普徵信於近日發布的民調，則指出鄭運鵬微幅領先張善政。國民黨桃園市議員見狀，隨即扔出自己來路不明的私人民調，想強調的無非是張善政依然處於領先位置。無論如何，民調永遠都只能作為參考，政治更重要的通常反而是常識。

張善政和蔣萬安都存在讓選民感覺無趣，對其高度缺乏熱情的相似性。兩人都具備極度缺乏領導魅力和政治能力的問題，因此除了挨罵才能贏得新聞版面外，始終都無法在選戰中主導任何議題。回應批評的共同之處是讓人感覺欲振乏力，主動權操之於政敵手中，最多只能讓人同情，卻總是留下無能的印象。

對蔣萬安和張善政來說，贏得選舉主要靠的是選民討厭其他候選人的情緒，這是支撐他們走完選舉的基礎。在這個基礎上，蔣萬安因為存在陳時中這種爭議型對手，自然比張善政擁有更多優勢。但張善政的問題也因此被凸顯出來，當民進黨換下林智堅、換上鄭運鵬後，儘管國民黨緊咬鄭運鵬是挺抄襲的人，但民眾對鄭運鵬並不存在強烈的反感。鄭運鵬畢竟不是林智堅，也不是陳時中。

當林智堅身陷論文抄襲和新竹棒球場等各種醜聞時，張善政依然完全無法主導議題，甚至根本沒有存在感，反而是台北王鴻薇、徐巧芯跨區打得虎虎生風。對手從林智堅變成鄭運鵬，張善政倒是沒變，依然是個存在感薄弱的候選人。走出藍營的同溫層，對桃園市民來說，鄭文燦當市長並不讓人難受，生活照舊。如果張善政無法讓市民對未來充滿期待，那麼鄭運鵬當市長也就沒什麼差別。

不同於蔣萬安完全沒有行政經歷，看不出政治能力，擔任立委期間沒有任何讓社會印象深刻的問政表現；張善政則是擔任過行政院長和知名企業的高階主管，選戰上陪同韓國瑜經歷過總統大選。張善政是個條件相當好的候選人，但民主政治想執政要先贏得選舉，張善政卻根本不具備優秀的競選團隊。選舉是殘酷的，並不是找出一群人當啦啦隊，就代表候選人擁有一支能打仗的隊伍。

如今已進入選戰的倒數，張善政如果單純活在民調領先的泡泡裡，從頭到尾都沒有亮眼的表現，恐怕到投票日當天，很難避免被鄭運鵬反超最後擊敗的命運。國民黨瀰漫著單靠討厭民進黨就能當選的氣氛，多數對選情盲目樂觀。別忘了，討厭民進黨的社會氛圍確實存在，但是討厭國民黨，恐怕也不遑多讓。

（作者為民意調查文教基金會的秘書長）

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