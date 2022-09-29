象徵秋天來臨的白露，已經過去1個月，溽暑散了一半。秋分也至，應該是天高雲淡、沁人心脾的季節。

在承平時代，10月都充滿喜氣，是結婚的佳季，10月1日是中國的國慶，10月10日是中華民國的國慶，（民進黨再怎麼不情願，終究還是要有個象徵性的儀式）；德國有10月啤酒節，大家都上酒館買醉，不醉不歸，很多人醉了就睡在街頭，為終年嚴肅的德國人增添諸多笑意。美國則是一連串假期的開始，10月底的萬聖節、11月底的感恩節，12月下旬的聖誕節及新年，到了明年上旬民眾才能收心，正常上班。

但今年10月充滿變數，甚至可能是歷史上最黑色的10月。

最新的兩隻黑天鵝是俄羅斯總統普丁宣布徵召30萬名預備役軍人，支持烏克蘭4個被占領區通過了加入俄羅斯的公投，並再次威脅俄烏戰爭可能會升級為核戰爭，俄羅斯除了核彈外，其他先進武器都缺乏，逼急了普丁，他真的可能拿出核武來用，有可能爆發第三次世界大戰。

逼近絕境的普丁將用這三種手段—動員、公投、核武威脅，讓自己至少達到不輸的局面，普丁個性孤絕，加上俄羅斯境內非拚不可的民族主義，彈指之間就可以啟動核子武器。爆發核子戰，到時他輸得少，西方世界輸得多，因為西方不願犧牲，已享受慣了。

第二隻黑天鵝是美國持續暴力升息，因為美國通貨膨脹仍然持續，通膨太高，而且無法控制，民眾哀哀叫，聯準會鐵了心，認為需要經歷一場經濟衰退才能降下來。消息一出，道瓊指數接連跌3天，來到1年來最低點。專家估計，聯準會可能11月還會升3碼，12月再升息3碼。美國得迎接「硬著陸」，其他國家也無法避免。

10月，中共二十大將舉行，習近平將連任第3任總書記，打破了鄧小平立下的規則，中國大陸的集權專政將更厲害。

而中美的科技戰、貿易戰、核子準備戰方興未艾，台灣、美國、中國這個三角關係不單是台灣的生死戰，而且牽連世界安全體系，但是對台灣而言賭的是全部，對其他國家只是部分。就像前美國總統川普指稱白宮的大辦公桌是中國，而台灣只是桌上一枝筆的筆尖，台灣不得不謹慎以對。

歷史上，10月也往往是多事之秋，1917年俄羅斯有「十月革命」，是推翻俄羅斯帝國的「二月革命」後的第二次革命，確立無產階級專政，觸發各國社會主義及共產主義的擴張，也促成中國共產黨擴充，進而武裝革命，統治中國。

10月也是很多股災發生的月分，1907年美國發生金融大恐慌，紐約證券交易所的股價相比前一年峰值下跌了50%。經濟衰退引發恐慌，出現了很多對銀行和信託公司的擠兌事件。1929年華爾街股災更是經濟史上的重大創傷，也發生在10月。1987年還有黑色星期一，是指1987年10月19日星期一的全球股災，道瓊工業平均指數下跌22.61%，等於如今的行情跌了6000點，令人驚恐萬分。金融海嘯在2008年10月也是上下跌宕。自1896年以來，以日波幅來算，10月道瓊指數的波動在一年當中最為突出，被稱為「十月魔咒」。連中國國民黨也是在2015年10月17日換下已通過初選的總統候選人洪秀柱，開啟了國民黨一蹶不振的局面，也劇烈改變了台灣的命運。

10月常為9月背黑鍋，例如金融海嘯危機就是9月中旬的雷曼兄弟宣布破產後一發不可收拾，延續多年。今年9月，企業因為利息陡升，成本大增，忙著延緩僱人計畫以撙節支出，最值得注意的是很多企業削減資本支出，即削減設備及長期投資，這是關乎長期的企業成長，多位專家擔心此次經濟硬著陸，是否會成為「失落的十年」。

但願「十月魔咒」在國際上不會發生，在台灣更不會發生，願如秋分詩句所說，「故園應露白，涼夜又秋分。月皎空山靜，天清一雁聞」，十月希望是個靜好歲月。

（作者為資深媒體人）