果真是總統說了算！向來習慣神隱幕後，號稱行政體系由行政院長蘇貞昌全權處理的蔡英文，原本只在此次2022縣市長大選主導民進黨提名，卻沒想到經時代力量立委曝光三段去（2021）年12月17日鏡電視股東會錄音檔，竟隱喻「總統意志要讓鏡電視過關」、「蘇貞昌院長已交代NCC主委」。此段驚天爆料間接證實外界一直以來對府、院操控NCC的猜測，也坐實了民進黨的確利用行政權力掌控媒體，台灣的民主及言論自由，正在被綠營逐漸吞蝕！

雖然府院均低調否認，更有某電視台新聞主播宣稱該段發言是「私下發言」且是「偷錄」、「剪接」，但經過鏡電視前董座陳建平公開聲明，證實錄音檔內容確實是股東裴偉在股東會上的發言，亦即所言為真。但弔詭的是身在風暴的總統府、行政院乃至NCC卻沒有第一時間公開回應，讓這起「總統級醜聞」更加啟人疑竇。

眾所周知錄音檔中提到的洪耀福乃是民進黨前秘書長，亦是蔡英文相當信任的黨內要角、權傾一時，向來為英系重要操盤手，故透過洪向行政單位施壓之說恐非空穴來風。另一方面，總統府及行政院一直以來雖不斷強調NCC是獨立審查機關，但從中天電視台換照爭議開始，NCC的公正性就不斷受到質疑。

NCC對於各電視台不當報導、不實言論的檢舉受理、查核也常被外界質疑有輕重、厚薄之分。雖說民主選舉本就是贏者全拿，但這台照妖「鏡」，卻真的完全照出民進黨當年所說的「全面執政、全面腐化」！

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