有關新北市長侯友宜的警大博士學位，警察大學到底有沒有發聲明一事，雖然民進黨政府、警大校長扯了好幾天「沒有發聲明」之後，但在警大說「全案係業務承辦人員個人疏失」來看，其實已確認了警察大學公關室確實發了「聲明」給侯友宜。

這件事，儘管警察大學校長陳檡文一再強調，警大是學術機關，無意介入選舉紛爭，但是從陳檡文否認警大曾發聲明給侯友宜開始，一直到警大公開承認「公關室媒體聯絡承辦人未經長官核准授權的口頭回答」，全程透露了警大已經失去了自主性，更没有學術自由，必須一切聽從中央政府擺布的可悲事實。

中央警察大學是培植我們國家警政幹部的最高學府，「誠」字則是警察大學立校育才的核心信念。如今，警察大學校長陳檡文在侯友宜博士學位這件事情上，大言不慚地說他們無意介入選舉紛爭，卻選擇屈服於民進黨政府的壓力，隨民進黨新北市長選舉步調起舞，硬是否認有發聲明，營造侯友宜競辦偽造文書的假象，等同出賣警大「誠」字的招牌給政治算計。

說起來，我真的替警大、替陳檡文悲哀。陳檡文和侯友宜是警察大學前身中央警官學校45期刑事班的同學。幾十年前，他們班上同學由大三升大四，派到基層警察單位見習時，他們分配到我跑新聞的警察局。侯、陳等幾個同學都相當優秀，人也聰明，曾經幫他們見習的警察單位破獲大案，上了我寫的頭題新聞。1年後他們畢業，分別被派到北部的警察單位工作。此後，兄弟登山，各自努力，侯友宜以優異的服務成績在升官路上一直走在陳檡文等同學前面。

侯友宜當上新北市長時，陳檡文時任航空警察局長。不知道是因為同學情誼，還是其他原因，侯友宜邀陳檡文到新北市政府當警察局長，兩人的同學關係又多了層長官與部屬情誼。我還記得，陳檡文就任新北市警察局長時是滿心喜悅的。我也為他能有同學的照顧，替他感到高興。

因此前幾天，當陳檡文矢口否認警大曾發聲明給侯友宜競辦，暗指候競辦拿出的「警大聲明」有假的時候，我內心受到的震憾難以言喻。甭說侯友宜有沒有照顧過陳檡文，侯、陳這幾十年的同學情誼居然承受不住一點政治壓力或誘惑，就這麼土崩瓦解。常言說流水無情，但還是政治最無情。

侯友宜取得博士學位是否符合規定，警大有沒有發聲明給侯友宜，都是一查就明瞭的事。陳檡文扯了好幾天「警大沒有聲明」，讓民進黨做足了「侯友宜偽造聲明」的秀之後，警大才「心不甘情不願」地承認是有發聲明給侯，但推說是「公關室承辦人未經長官核准授權，就發布資料給記者，是個人疏失，將依規定議處」。

有發聲明是事實，指公關室未經授權是藉口。以警大目前敵視侯友宜的實情，警大所說的「未經長官核准授權」的那個「長官」，絕對不是陳檡文，而應該是內政部長徐國勇、行政院長蘇貞昌，甚至蔡總統。

因為侯友宜已經成了民進黨政權保衛戰的頭號敵人，必欲除之而後快。未來警大的這些「長官們」，會如何修理侯友宜，大家還有得看。

（作者為資深媒體人）