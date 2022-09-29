教師節剛過，網路上流傳著一個笑話：在小學校園裡樹立著一尊至聖先師孔子的塑像，928當天，老師指著塑像問：「你們知道這是誰嗎？」沒想到孩子們大聲回道：「土地公嘛！」老師當場氣結…。

如今教師節的「笑話」又添一筆。1986年9月28日，黨外人士在台北圓山飯店宣布成立民進黨，迄今已36年，不料身兼黨主席的蔡英文總統，竟在當天的例行中常會上問起了2個問題，令人錯愕不已。

蔡英文問的是「為什麼黨慶選在教師節？」黨祕書長林錫耀趕緊解釋，「跟老師沒有關係」，因為之前教師節都是放假，是利用假日成立民進黨。

事後黨內人士只好解釋「主席只是開個玩笑而已」。問題是，這個玩笑一點都不好笑，而且剛好顯示黨主席對黨史的無知，旁邊人不替她圓還好，越圓反而越糟糕。

當天中常會也進行了「全民防衛」專案報告，蔡英文又問，「到底為什麼教官要退出校園？」立院黨團總召柯建銘則說明，當年黨外有3個訴求，分別是不當黨產、黨政軍退出媒體及教官退出校園，這些如今已經陸續解決，是台灣民主重要發展「不可逆」的課題。

柯建銘其實只說對了一半，如今國民黨早已退出媒體的經營與控制，但民進黨卻取而代之，對媒體的掌控更嚴重，有過之而無不及。柯建銘沒說、蔡英文根本想忘了的是，民進黨的鄭南榕力主的「百分百的言論自由」，而今安在哉？

蔡英文是民進黨史上資歷最淺卻當最久的黨主席，也是被最多黨外前輩批判其毀棄創黨精神的黨主席，她開的豈只是民進黨的玩笑？更是台灣民主令人欲哭無淚的大玩笑！