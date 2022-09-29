日前，時代力量立委陳椒華在施政總質詢驚天一爆，直接公布鏡電視創辦人裴偉去年底在股東會上的錄音檔。根據外流的錄音檔，裴偉向大股東明白表示朝中有人，「是蔡總統要鏡電視過關」、「能直接施壓NCC主委陳耀祥，逼使NCC能儘速通過鏡電視執照申請」。縱使，裴偉隨即表示該錄音檔為變造，府院雙方也立即針對爆料內容予以否認，但立委陳椒華直嗆歡迎來告，前鏡電視董事長陳建平也證實該錄音檔為真，必要時願意向權責機關完整提供，使得鏡電視審照案猶如茶壺內風暴，有越演越烈的趨勢，而所有在野黨亦直指為總統級的弊案、醜聞，要求檢調介入釐清真相。

事實上，以蔡英文與蘇貞昌的政治歷練而言，縱使真的介入向NCC施壓，也斷然不可能留下任何事證。但從府院雙方軟弱無力的回應來看，府院只是反射性地否認總統蔡英文與蘇貞昌院長介入鏡電視審照施壓，但卻沒有更進一步釐清、追究是否有人在過程中假傳聖意、狐假虎威以謀私利，也使得鏡電視案無法擺脫政商、政媒勾結的疑雲，總統、院長也難辭其咎！

而今，外流的錄音檔即便只是裴偉自抬身價的言論，府院並沒有直接介入。但不論哪種場合，裴偉自抬身價誆稱能直達天聽央求總統、院長出手喬事的言論，何嘗不是蔡政府長久以來給予民眾的既定印象？再者，以鏡電視經營階層及董事組成來看，要求證裴偉所言是否為真並不困難。若裴偉僅是狐假虎威，府、院、黨更不可能在事前或事後都完全不知悉！因此，裴偉大剌剌地明示自己朝中有人，無疑都是戳破綠營長年主張黨政軍全面退出媒體的謊言，坐實蔡政府企圖全面綠化媒體的陽謀。

以政護商以及全面管控言論，無疑是民進黨二次執政兩個最令國人印象深刻的觀感。從高端疫苗採購、快篩國家隊到中天關台、TVBS移頻與鏡電視上架，每一案都難脫黨政高層介入、護航的痕跡。只是過去蔡政府憑藉網軍帶風向及嚴格的媒體控管，創造出高施政滿意度及各種虛幻的治國神話，並壓制所有反對聲，讓所有不利政府的指控不是被抹紅為「中共同路人」，就是以認知作戰為由轉移焦點。

但從周玉蔻事件到鏡電視案，都顯示出蔡英文的威信正被自己豢養的政商關係所反噬。肇因於過去民進黨總是辦藍不辦綠，不惜犧牲政府威信也要對於綠友友大開綠色通道，加深國人對綠營的政商關係只要「有關係就沒關係」的定見，亦使得有心人士得以操弄黨政關係以謀私利，甚至不排除為黨政高層所默許。如今，鏡電視案不過是冰山的一角，府院刻意迴避查辦裴偉是否有狐假虎威，恐是擔心查辦狐假虎威者更會動搖國本、傷及選情！

（作者為立法委員國會辦公室主任）