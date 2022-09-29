一篇在網路上流傳的文章，來自某大學新聞系老師，中間有一句話是：「有這麼噁心的NCC，新聞系要怎麼教？」新聞系要怎麼教？教師節剛剛過，新聞系的老師們會不會深有同感？

《國家通訊傳播委員會組織法》第一條：「落實憲法保障之言論自由，謹守黨政軍退出媒體之精神，促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主…」這是成立NCC的宗旨。可是，今天的NCC到底保障了什麼？維護了什麼？

陳耀祥只會聽命行事

在鏡電視成立過程及取得頻道的過程中，去年鏡電視董事長裴偉直接在股東大會上說，蔡英文總統直接下令給行政院長蘇貞昌，蘇就下令給NCC主委陳耀祥，而曾任民進黨祕書長的洪耀福則乾脆對陳耀祥明說：「你不要拖，這是總統的旨意，誰來做行政院長，這個案子都要過。」擺明的現實是，總統府、行政院、黨內高幹，全部都參與了。NCC組織法第一條說好的：「黨政軍退出媒體」，現在呢？黨政集體介入媒體，連總統府都直接出手了。

在保障言論自由上，NCC前一陣子還打算推出「數位中介服務法」，用一種假裝很中性的名稱號稱要打網路「假新聞」，但卻可藉此管制網路的言論，連同PTT、LINE群組等社交平台的私人言論都要列管。為了假裝有和網民及各界商議，還推動系列座談會。但一辦座談會立即引起關注，一時間網路鄉民群起激憤，在網路業者集體抗議下，行政院才匆匆打退堂鼓。但以過去的經驗，咸認民進黨政府推出的方案不會就此打住，選舉過後，在沒有選民的壓力下仍會繼續蠻幹。

行政院成立NCC的宗旨，開宗明義是保障言論自由，結果是來管制言論自由，甚至破壞民間討論公共事務的自由，這是什麼年代的腦袋才能幹得出來的？

如果說，NCC現任主委陳耀祥是法律出身，不懂得新聞倫理與傳播原理，所以可能犯錯，但前任主委詹婷怡也是法律出身，卻很清楚新聞倫理，她至少知道不能聽任不懂新聞與言論自由的行政院長蘇貞昌瞎指揮，乾脆辭職。但接任的陳耀祥水平實在太低，低到只會聽命行事，聽命到連洪耀福都可以對他頤指氣使，有如黑道小弟。

新聞學教授成黨鷹犬

陳耀祥新聞素養不足，但NCC委員裡有兩個新聞出身的大學教授竟然沉默配合，就太不可思議了！一個是林麗雲，她曾任台灣大學新聞研究所所長；另一個是王維菁，曾任台灣師範大學大眾傳播研究所教授。兩個新聞專業的學者竟然可以放棄新聞專業，放任這個國家通訊傳播委員會的獨立組織背棄成立宗旨，背棄保障言論自由的原則，背棄黨政軍退出媒體的理念，乖乖為現在的執政黨效力，聽命於黨政勢力的指揮。以後，他們如果回到校園教書，不會變成學界的笑柄嗎？那個以前在校園裡大講新聞倫理的老師竟然是黨政的鷹犬，情何以堪？

是的，就算NCC的委員中有法律、商業、電信等專業人士，但作為新聞專業的代表，林麗雲和王維菁責無旁貸。新聞倫理的幾條基本守則總該讀過吧？台灣記者協會的《新聞倫理公約》中就有這麼一條：「新聞工作者應拒絕接受政府及政黨頒給的新聞獎勵和補助」，今天有那麼多綠色媒體接受政府補助、廣告，完全配合政府的政策演出，甚至有違新聞公正原則，成為政府側翼，這違背新聞倫理的行為，NCC怎麼不處理？

更荒謬的是，像媒體人周玊蔻用謠言傷害無辜的張淑娟，若非民間群情激憤，民進黨怕影響選情而進行切割，NCC若非為了配合民進黨政策，會處理嗎？這些完全違背新聞倫理的事件，台大加師大的兩位教授竟然沉默無聲，不會愧對自己的新聞專業和學者的良知嗎？

在黨政指令下NCC的媒體干預，諸如關閉中天、移動頻道，不僅破壞媒體專業自主、違反言論自由，更是違反一個民主國家的基本原則。與其再討論NCC應該如何作為，不如將NCC關了。它早已背離成立的宗旨，變成一個異形怪物，反過來吞噬言論自由與新聞自主。這怪物不除，台灣新聞自由就無法再生。