筆者在大學教授媒體素養課程，課堂上必會談起新聞媒體作為「第四權」和「看門狗」的角色，闡述新聞媒體在自由民主社會中肩負著監督政府施政、防止政府濫用權力的重要任務，同時亦具有監視環境、偵察問題，提醒社會大眾注意的守望社會功能。然而，近年來，每逢談起新聞媒體的前述功能，再對照當前台灣新聞媒體的作為，我常感慨新聞媒體環境惡劣變化，並提醒學生去仔細觀察與思考，台灣新聞媒體還是第四權嗎？

自蔡英文政府執政以來，稍具媒體素養的民眾多能明顯感受到，至今仍為台灣社會主流的電視新聞媒體，其批判政府的力道是每況愈下，而且報導社會反政府施政的「異議」訊息量亦大幅減少。過去這些年，已有太多事證顯示，位於新聞黃金區段的有線電視新聞台，集體不報導一些涉及重要社會議題且參與人數眾多的集會遊行訊息。例如近期呂秀蓮前副總統發起的「愛和平、保台灣」訴求反戰的遊行活動、「全國警察920請願」遊行活動、蘇澳漁民與釣魚台教育協會發起的「為生存護漁權」赴日台交流協會之抗議活動等，竟不見有任何一家電視新聞台報導，民眾若非瀏覽網路報媒的影音報導或是觀看被NCC關台而轉戰網路發展的中天新聞台之新聞，大概不會知道還有這些重要新聞。

新聞媒體的天職乃是傳遞資訊、反映真實和促進社會各群體思想觀點的交流。作為形塑公共輿論和健全民主政治的重要機制，新聞媒體固然享有憲法高度保障的新聞自由權，但亦有責任去維護公民的表意自由與言論自由權利，讓有話想說的人，有機會經由大眾媒介對公共發聲，並且要善待不同觀點的發言者。

蓋維持一個自由社會的活力，公共討論必不可缺，而表意自由則是展開公眾充分溝通討論的一項必要條件。如果人民意見表達和傳播途徑受到不合理地阻礙，那麼公共討論的力度、深度與廣度將會受限，不利於多元民主社會之運作與發展。

不過，表意自由不是毫無界線的。面對海量且形形色色的意見訊息，新聞媒體並非來者不拒、照單全播。基於公共責任和媒體問責，新聞媒體必須就海量訊息進行篩選，選擇可以促進社會多元意見交流，而非說三道四、增加社會混亂的訊息，顧好訊息質量，扮演好稱職的守門人角色。

從保衛自由民主的社會與政治體制角度來看，守門人應是越多越好，而且應分散在不同地點，監視目光朝向四面八方才對。然而，弔詭的是，自從龍頭中天新聞台被政府強制下架後，各家有線電視新聞台的新聞報導題材相近、內容同質性高，尤其在政治新聞處理上，更是默契十足的一致「友朝批野」、「親美抗中」、「挺烏貶俄」。電視新聞一言堂的現象，彷彿回到戒嚴時期的老三台時代，看不出電視新聞的差異性。

這股新聞台同仇敵愾的表現，在民主國家，實屬罕見。吾人推究其原因，約有三點：一、市場導向：電視台迎合閱聽眾口味、看市場風向作新聞。二、網媒/外電導向：電視台本身記者人力和新聞專業度不足，與其自製新聞，不如看抄外電和網路新聞，方便又快速。三、NCC導向：今日NCC挾申設、換照、評鑑、移頻和裁處的權力要脅新聞業者，中天新聞台不予換照案已造成電視新聞業界寒蟬效應，如今電視新聞台豈敢違反上意、製播批判政府的新聞？

看著台灣電視新聞媒體自甘墮落，其信任度與影響力一落千丈，筆者已不對這式微的第四權有過多的期待，反到是對興起的網路媒體寄予厚望，期盼第五權能早日實現監督政府的理想。

（作者為國立清華大學通識教育中心副教授）