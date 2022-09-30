畢業後我越來越有一種「根本不能待在這裡」的急迫感，真正讓我意識到這一點的就是我主管，她是台灣名校政治大學畢業的，三十二歲，每天勤勤懇懇上班加班，掛著「經理」的頭銜。她的薪資是三萬八台幣，她也挺滿足的，時不時去趟日本歐洲，標準的台北小白領模樣。

某次應酬完，我們在日式居酒屋吃雞肉串燒，她突然放下冰燒酒的杯子，跟我說「好好幹，我們文科生本來就不容易，我有的大學同學讀到博士，因為找不到像樣的工作。跟他們相比，我混得挺好的，所以你要加油，機會可不多。」

想想吧，比我大十歲的名校畢業生，薪資只比我高八千台幣，噢，還是「混得挺好的」，那我奮鬥十年到底有什麼意思？我感覺吃進嘴裡的串燒像是生肉，帶著血腥味的作嘔感，如果我四十歲才能拿到四萬塊、還要「謝主隆恩」的話，那我的十多年也不過折合一萬台幣。

我環顧居酒屋，都是穿著時髦的白領們，他們覺得自己的價值就只有如此嗎？當他們看到《商業週刊》裡去上海的同齡人收入比自己高不少時，又會怎麼想？

「反正上海物物價貴，而且競爭壓力這麼大，還不如在台北」，他們是不是會一邊大啖便宜好吃的雞肉串一邊這樣告訴自己？這就是我十年後的生活嗎？

我不要。

第一個知道我會去北京的是我閨蜜，那時她在美國讀碩士，聽到我的決定時第一個問題是「可是那裡挺可怕的吧」。我知道她的「挺可怕」是指台灣人聽到對岸時會有的第一個反應──那裡人很多、競爭激烈，很可怕吧？

我說，那裡說中文，我沒有太多的融入問題，而且那裡機會多。只要有機會離開開發展，我就要去嘗試。

我平時根本不關心台灣那些掌權者在做什麼，但畢業後我總算是明白了台灣的政治情況：那些大人們只有在競選時才會視你為「重要的主人」，其他時候就想著怎麼鬥倒對方。台灣畢業生那麼多人找不到工作，那麼多人長年飽受低薪的痛苦，還有那麼多人對未來已經沒信心了、用吃喝玩樂麻痺自己，大人們也不關心。

我們這代台灣年輕人就是坐在沒有船長的船上，載浮載沉，所以，跳船逃生吧。有人會教訓我「你應該嘗試改變台灣現況，做好能做的，如果每個人都跳船，台灣怎麼辦」？這種問題真是讓人哭笑不得，我從來沒有逃漏稅，我按時參加選舉，我信賴過我所選出的領導人，我樂觀開朗努力地工作著，我沒給社會造成任何麻煩，我哪裡沒做好我的本分了？真正沒做好本分的，不是我們賦予權力的那些高高在上的人嗎？

我現在能做的就是離開，所以我跳船了，抱著「就這樣奮鬥下去，我不能再回來」的決心。

兩年多後，我被凍醒了。（郭雪筠/台北女孩看大陸）

（本文節選自郭雪筠新書《我在北京》）