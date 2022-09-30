《矽島的危與機—半導體與地緣政治》新書近日出版，作者之一是華語世界第一份產業報《電子時報》的創辦人黃欽勇。他在書中指出，台積電的成功經驗，不僅促使英特爾、英飛凌主張美國、歐洲應有自己的半導體產業，高盛集團高級主席布蘭克費恩（Lloyd Blankfein）也提出台灣是中國鎖定的目標，在兩岸特殊的政經環境下，過度倚重台灣的生產體係並不是聰明的做法。

美國已經重視這個問題並開始布局，8月初由拜登總統簽署生效的《晶片與科學法》，目的就是加強美國的製造和技術能力，為與中國大陸展開長期競爭做準備。拜登政府9月20日並宣布成立專門負責落實《晶片與科學法》的辦公機構，包括白宮國家經濟委員會「晶片法」實施協調員以及美國商務部「晶片法」專案辦公室、「晶片法」研發辦公室和其他幾個職位。

其實為了在半導體產業上與中國競爭，美國從去年就計畫與台日韓籌組「晶片四方聯盟」（Chip 4），然而計畫迄今一年不見任何進展。

美國打算聯合韓國、日本、台灣的政府及企業共同成立Chip 4，討論並協作半導體供應鏈安全、人才培育、研發與補貼等議題。當時美國的計畫是建立一個論壇，目的在於強化本身晶片產業的實力，並限縮中國大陸參與的空間。

這項計畫已研擬一年，但四方連初步會議都尚未敲定，因為日、韓擔憂中國的觀感，以及區域緊張升高，因此對於將台灣納入此一跨政府的論壇猶豫不決，使籌備工作備感吃力。另外日韓關係長期緊張也造成影響。

台灣在晶片供應鏈扮演重要角色，尤其是先進製程的高科技晶片，從蘋果、英特爾到特斯拉，全球企業都依賴台灣生產的智慧型手機、處理器甚至是電動車自動駕駛的晶片。這也代表，若中國決定對台灣實施任何以武力統一的行動，都將嚴重擾亂全球晶片供應鏈。

黃欽勇在其新書中強調，個人電腦和行動通訊兩個行業就消費了全世界半導體的72%，而這兩個行業最大的生產公司是台灣公司，從中就能理解台灣扮演的重要角色。因此，台灣無疑是Chip 4是否能有更多進展的關鍵角色。

打破台灣的晶片壟斷

隨著對Chip 4形成的猜測和爭論愈演愈烈時，一位日本主管半導體產業官員曾經表示，「美國正試圖掌握台灣，而中國對此表示反對。」依據他的分析，台灣應該成為此一聯盟成立被關注的中心，而不是韓國是否應該參與。

市場研究機構IC Insights的數據顯示，截至2020年，台灣用於手機等產品的10奈米以下晶片的產能佔有率為62.8%，韓國為37.2%。對此，日本和美國對此都有很大的危機感。因此，美國主導的Chip 4聯盟背後之目的是防止台灣的晶片壟斷。

對於選擇台灣作為Chip 4的關鍵角色，韓國的《半導體地緣政治變化與韓國的未來》報告中指出，從另一面來看，西方對台灣安全局勢威脅的危機感卻是非常嚴重的，美國和歐盟的真正目標是減少對台灣的中長期依賴，增加自己的先進半導體元件供應能力。

台灣縱使擁有全球主要先進成熟的半導體供應鏈，卻也面臨著並未放棄以武力統一台灣的中國，以及近期俄烏衝突的壓力。一旦中國決定收復台灣，這個供應鏈將被立即被切斷，西方國家必須面臨其主要產業被毀滅的影響。

韓國擔心中國的反應

由於美國目前難以建立半導體製造基地，必會先與東北亞地區密切合作，轉而加強自己的製造能力。組織Chip 4的計畫也就是美國在製造能力較差的情況下短期內穩定供需，以盡量減少未來供應鏈衝擊對需求產業的損害；其次是分散風險，在這樣的架構下主要選擇非韓國莫屬。需要台灣、韓國與美國步調一致，才能讓Chip 4正式開展。

然而，韓國在面對加入Chip 4聯盟後將失去中國市場的態度上猶豫不決，許多韓國分析師都認為這將危及韓國半導體的未來。一名韓國官員透露，韓國已向美國尋求承諾，台灣的參與不能被北京視為對「一個中國政策」的挑戰，他還補充，韓國除了初步會議以外，沒有做出任何承諾。

三星電子半導體部門負責人表示已向韓國政府表達對倡議的擔憂，他強調，韓國不該利用中美之間的衝突得利，而應該尋求一個雙贏的解方。

中國大陸商務部發言人束珏婷曾警告美國，別透過Chip 4「損害且割裂」全球半導體供應鏈穩定，並指「歧視排他」可能會加劇供應鏈問題。而大陸占全球IT產能40%的比重，仍為關鍵零組件及原物料的重要供應商，來自中方的反彈也讓製造商感到焦慮不安。《電子時報》創辦人黃欽勇也曾公開表示，未來世界將以美中主導的國際分工體係為主，意識形態之爭很可能讓所有的廠商被迫選邊站。

只有Chip 4各方有意並進而採取行動時，多邊才有望達成。在中國的問題上，韓國相對美國、日本更加有所顧忌，擔心北韓與中國的反應等。台灣許多晶片生產所需的原物料來自大陸，想要讓台灣和韓國與美國步調一致，簡直是天方夜譚。

（作者為台灣國際戰略學會研究員、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※