美國國會參議院外交關係委員會不久前通過修訂版本的《台灣政策法》。該法案還將面臨兩院後續審議，最終是否通過並被總統簽署生效，還有待於觀察。法案如果最終通過，將極大衝擊中美關係的政治基礎和台海和平穩定。

就美台關係的定位而言，《台灣政策法》基本內容包括比較「虛」的部分和比較「實」的部分：前者主要指的是涉及美台互動象徵意義的條款（包括更改機構名稱等），後者主要指的是在軍事防務、經貿關係等實質政策領域的新規定。法案相對務虛的條款，具有高度象徵意涵和政治敏感性，對中美關係的衝擊是巨大的。在拜登行政當局的某種干預下，若干突出象徵意義的條款已經刪改，而比較「實」的條款大多基本保留。該法案的具體內容是否繼續修訂，還有不確定性。

對於美台互動的新動向，北京需要認真研判美方政策的「虛」與「實」。美國對台政策務虛層面往往具有政治象徵意義，有些政策也部分來源於美國政客的政治作秀，這些政策當前吸引了各方高度關注。除了《台灣政策法》，今年8月裴洛西訪問台灣是另外的典型例子。這些動作可能極大程度挑釁和激怒中國大陸，但往往並不能給台灣的安全與繁榮帶來任何實在的好處。

中國大陸方面對這些象徵動作當然要重視，但也不必過度被這些動作所牽引。中國大陸的對台策略工具箱涵蓋政治、經濟、社會、外交和軍事等各個領域，有硬有軟。面對台海新情況新挑戰，中國大陸會在「虛」 和「實」的層面規劃和實施不同的政策配置。大陸的應對策略不必隨風起舞，不必完全陷入對稱思維。如果事事只求針鋒相對，反而被動。大陸可以發揮戰略主動性與能動性，有時以「虛」擊「虛」，但有時以「實」擊「虛」等等。

北京、華府和台北對兩岸關係的長期定位當然有不同的理解和優先目標，但兩岸未來只有三個可能：維持現狀、和平統一、武力統一。基於北京的對台政策和國際政治的現狀，台灣沒有和平獨立的選項。北京的長期最優目標是和平統一，華府和台北的長期優先目標是維持現狀。儘管三方長期偏好不同，但可以肯定的是武統並非任何一方的最優選項。軍事衝突勢必會對兩岸當前的共同繁榮、中美鬥而不破的和平關係造成不可逆轉的破壞。中國大陸的官方立場長期強調以最大誠意謀求國家和平統一，軍事鬥爭的各種準備是為防止最壞情況。

北京的促統與台北在華府支持下的拒統，將會成為兩岸三方博弈的焦點。雖然台北在華府支持下的拒統將是長期的，但法理台獨長期來講仍然並非台北方面的可行選項。只要仍能看到一絲和平統一的曙光，大陸方面對兩岸現狀仍可能維持最大耐心。但如果美台完全突破了北京的紅線，則可能導致兩岸關係崩盤、中美武力攤牌。

為了避免最壞情況，中美需要保持和加強外交溝通，中方需要敦促美方回到原原本本的「一中政策」框架。即便美方對兩岸武力統一的可能性有保留看法，但美國的長期官方政策對於兩岸和平統一這個前景本身，從來也沒有反對的正當理由。在兩岸關係層面，中國大陸需要以更大的創造性、更多的靈活性推動和平統一進程。在珍惜和平現狀的背景下，台灣各界不能迴避思考和論辯如何與大陸構造一個更好的共同未來。（作者為美國內華達大學政治學系副教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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